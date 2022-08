Şehit ailesinin yardım talebine Aydın ve Kuşadası belediyeleri sessiz kalıyor

Aydın Kuşadası'nda yaşayan Şehit Asteğmen Sunay Civan'ın ailesi her sene evlerinin su baskınıyla karşı karşıya kalıyor.

Şehit babası Şuayip Civan, 2019'da yaşadıkları zorluklardan dolayı Aydın ve Kuşadası belediyelerinden yardım talep etmişti. yenisafak.com'daki 'Tabuta Sığmayanlar' programının 'Şehit Sunay Civan' bölümünün yayınlanmasının ardından izleyicilerin yoğun aramalarından dolayı Kuşadası Belediye yetkilileri kısa süre sonra Şuayip Civan'ı ziyaret ederek sorunun çözüleceği sözünü vermişti. O günden bu yana ne yardım edildi ne de arayıp soruldu.

'Bu kış da su basacak diye korkuyoruz'

Yaşadıkları zorlukları dile getiren Şuayip Civan, ''Her sene evimizi su basıyor. Kış olduğunda 'ne yapacağız' diye düşünüyoruz. Yağmur yağdığında korkuyla bekliyoruz. Evimin her yeri su baskınlarından dolayı rutubet oldu. Eşyalarımız kullanılamaz hale geldi, bir çoğunu attık. 30 metre bir kanalizasyon borusu çekilmesini talep ediyoruz yıllardır. Her bayramda, seçim zamanlarında geliyorlar, bu ricamı söylüyorum, önce 'tamam, yaparız' diyorlar. Ama sonra ne gelen oluyor ne de bu sorunu gideren'' diyerek yardım talebini bir kez daha yineledi.

İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız''

Şehit annesi Nefise Civan, ''Bu evde eşimle kalıyoruz, artık yaşlandık gücümüz yetmiyor bazı şeylere. Sesimizi duyurduğunuz için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız'' dedi.

Şehit Asteğmen Sunay Civan.

Asteğmen Sunay Civan kimdir?

1996 yılında Bingöl kırsalında 26 askeriyle birlikte şehit düşen Asteğmen Sunay Civan, silahını bırakmayınca silahıyla beraber morga kaldırılmak zorunda kalınmıştı. Morga gelen silah arkadaşları da kenetlenmiş parmaklarını açıp silahı alamadılar. Şehit Asteğmenden silahı, komutanı morga gelip 'Asker görev bitti' deyince gevşeyen parmaklarının arasından alınabilmişti. Albay Erhan Altunok, ‘Türkiye Şehitlerini Anıyor’ etkinliği kapsamında; askerleriyle son kurşununa kadar çarpışarak şehit olan Asteğmen Sunay Civan’ın hikâyesini paylaştı.

Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliğinde 1996 yılında Bingöl'de bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle girdikleri çatışmada 28 kişilik timinde 26 Mehmetçikle birlikte şehit olan Asteğmen Sunay Civan'ın kahramanlığı anlatıldı. Elindeki silahı şehit olmasına rağmen bırakmayan Şehit Asteğmen Civan, komutanının "Görev bitti" emri üzerine ancak elinden silahını bırakır.

Öğretmen Albay Erhan Altunok tarafından sunulan Genelkurmay Başkanlığı tarafndan düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini anıyor" etkinliği kapsamında Asteğmen Sunay Civan'ın kahramanlığına yer verildi. Albay Altunok, mermisi bitene kadar savaşan Asteğmen Civan'ın şehit olmasın ardından naaşından silahını almadıkların söyledi. Albay Altunok, morgda da komutanın silahı şehit Asteğmen'in elinden almayı başaramadığını ancak "Görev bitti asker silahını bırak" emrinin ardından silahını bıraktığını ifade etti.