Şehit arkadaşının fotoğrafını 47 yıldır kalbinde taşıyor: Onunla gurur duyuyorum

​Bakan Soylu'nun duygusal anları: Eren’in şehit olduğu gün bize çok ağır geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu'nun açılışında yaptığı konuşmada terörün yanında terörizmle de mücadele verildiğini ifade etti. “Eren'in şehit olduğu gün bize çok ağır geldi.' diyen ve konuşmasında duygusal anlar yaşayan Bakan Soylu, 'Ve biz yemin ettik. O adamları bulacağız ve 'Eren'i katlettikleri yerde ayaklarından ters bir şekilde ağaca asacağız' diye yemin ettik. Sonra devletimizin, milletimizin şanına böyle bir şey yakışmaz dedik. Ama Allah şahidimiz Karadeniz'i bunlardan temizledik. Sözümüzü yerine getirdik.' ifadelerini kullandı.