Hayat Şehrin perdesi büyüyor
KÜLTÜR SANAT

Şehrin perdesi büyüyor

İBB Şehir Tiyatroları’nın yeni sezon programı açıklandı. Yerli ve yabancı 17 yeni oyunla seyirciyi selamlayacak olan ŞT, Esenler, Üsküdar ve Sultangazi’de üç yeni sahne açacak.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
İBB, seyirciyi yerli ve yabancı 17 yeni oyunla seyirciyi selamlayacak
İBB, seyirciyi yerli ve yabancı 17 yeni oyunla seyirciyi selamlayacak

Bu yıl 105. yaşını kutlayacak İBB Şehir Tiyatroları’nın 2018-2019 sanat rotası belli oldu. 3 Ekim’de başlayacak sezonun programı dün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur ve kurum sanatçılarının katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Rıdvan Duran geçtiğimiz sezon 46 oyunun sahnelendiğini hatırlatarak, bu yıl programa 12 yetişkin, 5 çocuk oyunu daha ekleyerek 63 temsili seyirciyle buluşturacaklarını kaydetti. Duran, tiyatroseverlere yeni sahne müjdesi de verdi. Esenler, Üsküdar ve Sultangazi’de yapılan yeni sahneler sezona yetiştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kültür merkezine çevirdiği Kadıköy Hasanpaşa’daki eski gazhanenin 250 kişilik salonu da ŞT oyunlarına ev sahipliği yapacak. Yeni sahnelerle birlikte ziyaretçi sayılarını artıracaklarını kaydeden Duran, “Geçen yıl 600 bin izleyici sayımızı bu yıl 1 milyona çıkartmak istiyoruz. Yeni tiyatro salonlarımızla sanatçılarımızı daha fazla izleyiciyle buluşturacağız. Ayrıca bu sene İstanbul içi diğer ilçelerde turneler düşünüyoruz. Bu turnelerle birlikte ulaşamadığımız nokta da kalmasın istiyoruz” dedi.

EDEBİ UYARLAMALAR VAR

“Yeni sahnelerin açılmasından çok mutluyuz. Bize ulaşamayan seyircilerin ayağına gitmek mecburiyetindeyiz” diyen Sanat Yönetmeni Süha Uygur ise sahnelenmesi planlanan oyunlar hakkında bilgi verdi. Türk klasiklerinden güncel metinlerine, yerli ve yabancı yazarların 17 yeni oyunu bu yıl seyirciyle buluşacak. “Ocak’ta Bahar”, “Can Yeleği”, “Uzlaşma”, “Tatar Ramazan”, “İki Efendinin Uşağı”, “Koca Sinan” gibi oyunların yanı sıra edebiyat uyarlamaları da sahnede olacak. Ahmet Mithat Efendi’nin romanı Felatun Bey ile Rakım Efendi ile Mustafa Kutlu’nun Uzun Hikaye’si, Ebüsüreyya Sami’nin eserinden uyarlanan Amanvermez Avni bu oyunlardan bazıları.

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