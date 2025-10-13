Selam ayetleriyle Diyarbakır’a gönül selamı

Festivalin bu haftaki durağı Diyarbakır, önemli bir sanat buluşmasına ev sahipliği yaptı. Albayrak Grubu’nun daha önce Şanlıurfa, Bursa, Trabzon, Van, Kayseri, Konya ve Malatya’da büyük ilgi gören “Selam Ayetleri” sergisi, Diyarbakır’da sanatseverleri selamladı