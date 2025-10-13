Selam ayetleriyle Diyarbakır’a gönül selamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayelerinde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 20 şehirde birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor.
Festivalin bu haftaki durağı Diyarbakır, önemli bir sanat buluşmasına ev sahipliği yaptı. Albayrak Grubu’nun daha önce Şanlıurfa, Bursa, Trabzon, Van, Kayseri, Konya ve Malatya’da büyük ilgi gören “Selam Ayetleri” sergisi, Diyarbakır’da sanatseverleri selamladı
SELAM GETİRDİNİZ
Açılışta konuşan eski Bakan Dr. Mehdi Eker, serginin manevi anlamına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Diyarbakır’a selam getirdiniz, biz de ‘aleykümselam’ diyoruz. Bu sergiyle Diyarbakır’a anlamlı bir gönül mesajı ulaştı. Albayrak Grubu’na teşekkür ediyorum."
Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi’nde kapılarını açan “Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi”, 19 Ekim tarihine kadar ücretsiz gezilebilecek.