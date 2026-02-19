Selçuklu'da kültür sanat rüzgarı

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi, gerçekleştirdiği etkinliklerle sanatseverleri buluşturmaya ve şehrin kültür-sanat takvimine renk katmaya devam ediyor. Akademide eğitim alan kursiyerlerin sahne aldığı programlar, dolu dolu içerikleriyle sanatseverlerin beğenisini kazanıyor.

Akademi Müzik Topluluğu’nun sahnelediği “Kayahan Şarkıları” konseri, ünlü sanatçının unutulmaz eserlerini dinleyiciler ile buluşturdu. Halk müziği severler ise “Neşet Ertaş Türküleri” programında geleneksel ezgilere doydu. “Türk Sanat Müziği Konseri” ise seçkin repertuvarıyla nostalji dolu bir akşam sundu.

Bunun yanı sıra Akademide eğitim alan kursiyerlerin sahnelediği tiyatro gösterileri de izleyicilerden büyük beğeni topladı. “Paldır Güldür Şov 8”, “Genç Paldır Güldür Şov” ve “Şen Şakrak Şov 3” oyunları, kahkaha dolu anlar yaşattı. Gerçekleştirilen tüm etkinlikler, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

“Kayahan Şarkıları Konseri” İlk Defa Sanatseverlerle Buluştu

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu tarafından ilk kez sahnelenen “Kayahan Şarkıları Konseri”, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Türk müziğine damga vuran besteleriyle hafızalarda yer edinen Kayahan, düzenlenen özel programla anıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, usta sanatçının dillerden düşmeyen eserleri koro tarafından seslendirildi. Duygusal anların yaşandığı gecede, Müzik Topluluğu’nu sahne performansıyla büyük alkış aldı.

Neşet Ertaş Türküleri Selçuklu’da Yankılandı

“Neşet Ertaş Türküleri” konseri ile Bozkırın Tezenesi Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Neşet Ertaş’ın gönüllere dokunan türküleri Sanat Akademisi Müzik Topluluğu’nun güçlü yorumlarıyla dinleyiciyle buluştu. Konserde Neşet Ertaş’ın hafızalara kazınan “Gönül Dağı”, “Ah Yalan Dünya”, “Zahidem” ve “Neredesin Sen” gibi eserleri seslendirildi. Selçuklu Belediyesi’nin kültür ve sanata verdiği önemi bir kez daha gösteren konser, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Türk Sanat Müziği Konseri dinleyenleri mest etti

Akademide eğitim alan Yetişkin Müzik Korosu düzenlediği Türk Sanat Müziği Konseri ile sanatseverlerle buluştu. Türk sanat müziğinin klasikleşmiş ve hafızalarda yer edinen eserlerinin seslendirildiği konser yoğun ilgi gördü. Koro ve solistlerin seslendirdiği seçkin eserler dinleyicilerden tam not aldığı program boyunca salonda duygu dolu anlar yaşanırken, konseri ilgiyle takip eden dinleyiciler eserlere alkışlarla eşlik etti.

Tiyatro gösterileri seyirciden tam not aldı

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi, verdiği eğitimlerle pek çok yeteneğin keşfedilmesine imkan sağlıyor. Akademi bünyesinde eğitim alan Çocuk ve Yetişkin Tiyatro Toplulukları da sahneledikleri oyunlarla hem eğlendirdi hem de yeteneklerini sergiledi. Bu kapsamda “Paldır Güldür Şov 8”, “Genç Paldır Güldür Şov” ve “Şen Şakrak Şov 3” tiyatro oyunları seyirciyle buluşarak izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Başkan Pekyatırmacı,“ Kültür ve sanat alanında da çıtayı yüksek tutuyoruz”

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi’nin verdiği eğitimlerle şehrin sanat ve kültür hayatına önemli katkılar sağladığını ve her yaş grubundan bireyin yeteneklerini keşfetmesine imkan tanıdığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da çıtayı yüksek tutuyoruz. Konser ve tiyatro etkinliklerinin Konya’da buluşma noktası olan Sanat Akademimiz birbirinden güzel programlara imza atıyor. Şubat ayında da Türk sanat camiasının efsane isimlerinin hafızalara kazınan eserleri ve başarılı tiyatro gösterileri sanatseverlerle buluştu. Müzikten tiyatroya uzanan bu kapsamlı programlarda sanatın keyfini hep birlikte yaşadık. Sevilen eserler ve başarılı sahne performanslarıyla sanat dolu akşamlar sanatseverlerle buluştu. Selçuklu’yu kültür ve sanatın başkenti yapma hedefimiz doğrultusunda emeğimizin karşılığını böyle güzel etkinliklerle almak bizleri mutlu ediyor. Özellikle Konyamızın sanatsever güzel insanlarını tebrik ediyorum. Bu zamana kadar Sanat Akademimize gösterdiğiniz ilgiden ötürü hem de sanata verdiğiniz değer ve saygıdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Sanat Akademimiz Konyalı hemşehrilerimizi sanatla, müzikle, tiyatroyla buluşturmaya devam edecek” dedi.







