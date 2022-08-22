Sen tövbe kapısını ihmal etme

Size de zaman zaman işlediğiniz günahlardan dolayı sanki dönülmez bir yola girmişsiniz, hissi geliyor mu? Yazar Harun Michael Sugich, Ve Allah Kalpleri Döndürür kitabıyla bu düşüncelere sahip Müslümanlara tövbe kapısının her zaman açık olduğunu, gösteriyor. Çeşitli hidayet hikâyelerinin yer aldığı kitap eski menkıbeleri günümüz insanına çağdaş bir dille aktarıyor.

Kitabı hangi amaçla yazdınız?

Dünyanın dört bir yanından genç Müslümanlarla konuştuğumda insanların günah işlemek için yaratıldığını anlamadıklarını gördüm. Hatta yapmış olabilecekleri yanlış eylemler için bir suçluluk yükü taşıyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Eğer günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyen, Allah’tan mağfiret dileyen ve onları bağışlayan başka bir kavim getirir.”

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Allah insanları günah işlemek için mi yarattı yani?

Günahı, inançsızlıkla eşitleyen bir görüşle yetişen Müslümanlar için bu hadisler şaşırtıcı olabilir. Bunları anlamanın anahtarı, tevbenin dinamik, sürekli yenilenen bir dönüş süreci olduğunu anlamaktır. Günah işleme, günahtan dönüş, sonra yine günah işleme, süreç tamamlanana kadar tövbe hakkı olması fikrinin açıklaması zor. Kitapta yapmaya çalıştığım şey, bu sürecin nasıl işlediğini göstermek. Tabii bunu kendim de dahil olmak üzere hikâyelerini anlattığım kişilerin mükemmel hâle geldiğini ima etmeden yapmaya çalıştım. Bunun için, bazı kötü başlangıçlardan sonra ruhsal mükemmelliğe ulaşan insanların eski metinlerdeki hikâyelerini anlattım.

Harun Michael Sugich

MENKIBELERİ GÜNÜMÜZ DİLİYLE ANLATTIM

Başka bir çağdan olan anlatıları günümüze nasıl uyarladınız?

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Modern hayatın baskı ve zorluklarıyla karşı karşıya kalan, düşünen, her samimi genç Müslüman; kitapta teselli, güvence ve ilham bulacak. Çünkü sosyal, tarihi birçok konuyu farklı yönleriyle ele alıyoruz. İlerledikçe duygusal akışa kapılacaklarını düşünüyorum. Bu ve önceki kitabım “Ufuklardaki Ayetler” ile günümüzde kaybolmuş olan zengin İslam hikâye anlatıcılığını çağdaş Müslüman anlatısıyla geri getirmeye çalışıyorum. Başka bir çağdan olan bu anlatılar, zamanla sıkıcı hale geldi. İnsanlarda İslam’ın bir dönem gelişmeyi durdurduğu izlenimi bırakan bu menkıbeleri, bir süre sonra mevcut gerçeklikle ilişkilendirmemiz zorlaştı.

Kitap okuyucuya mutlu bir son vadediyor mu?

Kitapta üstü kapalı umut ve merhamet mesajları var. Bazı hikâyeler yürek burkuyor bazıları ise tuhaf. İnsan kalbinin dönüşümünü gösteren ve mutlu sonla biten hikâyeleri özleyen okurların seveceğini düşünüyorum. Mutlu sonlara inanıyorum çünkü Allah’ın iyi, bağışlayan, yumuşak, sevgi dolu ve merhametlilerin en merhametlisi olduğuna dair derin bir inancım var.

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Her bölüm yeni bir dönüşüm

Yedi bölümün hikâye sırası neye göre şekillendi?

Her biri belirli bir dönüşüme odaklanan yedi bölüme ayırdık. İlk bölümde, suç, şiddet ve ahlaksızlık gibi karanlık geçmişe sahip insanların İslam’a geçiş hikâyeleri ele alınıyor. İkinci bölümde koşulların ve iradenin bir araya gelince hayatın gidişatını nasıl değiştirebileceği işleniyor. Üçüncü bölüm olan “Göçler” seyahatin nasıl kurtuluşa yol açabileceğini gösteriyor. “Fütûhât”ta ünlü birçok ismin, Senegal’de yaşayan çeşitli etnik kökenlerden insanları İslam’a davet ettiği hikâyeler yer alıyor. Beşinci bölüm, “Birkaç Kötü Alışkanlık” günümüzün bazı eksikliklerini, altıncı bölüm ise “Talihli Serüvenler Dizisi”nde kendi yolculuğumu anlatıyor. Yedinci bölüm olan “Sonun Başlangıcı” ise manevi yolun bir yansıması ve konunun bir özetini sunuyoruz.

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