Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Senegalli futbolcuya AVM’de silahlı tehdit

Senegalli futbolcuya AVM’de silahlı tehdit

04:007/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Papy Djilobodji
Papy Djilobodji

Sarıyer’de Senegalli milli futbolcu Papy Djilobodji, alışveriş merkezinde tartıştığı bir kişi tarafından silahla tehdit edildi. Yürüyen merdiven başında başlayan tartışmada saldırgan, önce silah çekti ardından futbolcuya şemsiye fırlattı. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, saldırgan Abdullah A. polis tarafından gözaltına alındı.

Sarıyer’de bir alışveriş merkezinde Senegalli milli futbolcu Papy Djilobodji ile bir kişi arasında yaşanan tartışma, silahlı tehdide dönüştü. Sarıyer SK futbolcusu Papy Djilobodji, arkadaşıyla AVM’deki mağazalardan alışveriş yaptı. Futbolcu ve arkadaşı ardından AVM’den çıkmak üzere yürüyen merdivenlere yöneldi. Futbolcu merdivenin başında arkadaşıyla konuşmaya başladığı sırada yürüyen merdivenlere yönelen Abdullah A. ile futbolcu Djilobodji arasında tartışma çıktı.

SİLAH ÇEKİP ŞEMSİYE FIRLATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., belindeki silahı çekerek futbolcuya doğrulttu. Tartışmanın devam etmesi üzerine futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Abdullah A. bu kez de eline aldığı şemsiyeyi futbolcuya fırlattı. Ardından da üstüne yürüyerek onu itti. Bağrışmaların ardından olay yerine gelen vatandaşlar tarafları ayırdı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

AVM güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler Abdullah A.’yı yakaladı. Silahına el konulan Abdullah A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Poliste 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Abdullah A., ifadesinin alınması ve hakkında ‘Silahlı tehdit’ suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdullah A., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



#Papy Djilobodji
#saldırı
#tehdit
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
7 Kasım 2025 Cuma namazı saati: İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde cuma namazı saat kaçta? Diyanet cuma namazı vakitleri