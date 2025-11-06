Yeni Şafak
Hemşire iş yükünü azaltmak için 10 hastayı öldürdü

6/11/2025
G: 6/11/2025, четверг
Almanya’nın batısındaki Würselen kentinde görev yapan bir palyatif bakım hemşiresi, 10 hastayı öldürmekten ve 27 hastayı öldürmeye teşebbüsten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılığa göre kimliği açıklanmayan erkek hemşire, çoğunluğu yaşlı hastalara ağrı kesici veya sakinleştirici ilaç enjekte ederek gece vardiyalarında iş yükünü azaltmayı amaçladı. Suçların Aralık 2023 ile Mayıs 2024 arasında işlendiği bildirildi. BBC'nin haberine göre, yetkililer hemşirenin kariyeri boyunca benzer şüpheli vakalar üzerinde de inceleme yürütüyor.


Fransız haber ajansı AFP’nin aktardığına göre zanlı, 2007’de hemşirelik eğitimini tamamladıktan sonra 2020 yılında Würselen’deki hastanede çalışmaya başlamıştı.




'SABIRSIZ VE EMPATİ YOKSUNU'

Aachen kentindeki mahkemede savcılar, sanığın daha fazla ilgiye ihtiyaç duyan hastalara karşı “sabırsız ve empati yoksunu” davrandığını belirterek onu “yaşam ve ölümün efendisi gibi davranmakla” suçladı.


Mahkemeye göre hemşire, gece vardiyalarında iş yükünü hafifletmek için hastalara yüksek doz morfin ve kas gevşetici midazolam enjekte etti. 2024 yılında tutuklanan sanığın suçları, “özellikle ağır suçluluk derecesi” taşıdığı gerekçesiyle 15 yıl sonra erken tahliye olasılığını ortadan kaldırıyor.


DİĞER KURBANLARI TESPİT ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Savcılık, olası diğer kurbanları tespit etmek için mezar açma işlemlerinin sürdüğünü ve bu kişiye yeni bir dava daha açılabileceğini bildirdi. Bu dava, Almanya’da 1999-2005 yılları arasında iki hastanede 85 hastayı öldürdüğü gerekçesiyle 2019’da ömür boyu hapse mahkum edilen eski hemşire Niels Högel vakasını hatırlatıyor. Mahkeme, Högel’in hastalarına kalp ilacı enjekte ederek ölümlerine neden olduğunu belirlemişti. O, Almanya’nın modern tarihindeki “en fazla cinayet işleyen sağlık çalışanı” olarak kayıtlara geçmişti.



