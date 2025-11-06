Polisin şüphelendiği şahıs 22 yılla aranan firari çıktı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler, dün durumundan şüphelendikleri F.C. (33) isimli şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada, şüphelinin ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan toplam 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 45 bin lira adli para cezası ile arandığı tespit edildi.