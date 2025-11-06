Yeni Şafak
Polisin şüphelendiği şahıs 22 yılla aranan firari çıktı

12:076/11/2025, Perşembe
IHA
22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İzmir’in Konak ilçesinde şüphe üzerine bir kişiyi durduran polis ekipleri, hakkında ’uyuşturucu ticareti’ suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler, dün durumundan şüphelendikleri F.C. (33) isimli şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada, şüphelinin ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan toplam 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 45 bin lira adli para cezası ile arandığı tespit edildi.


Gözaltına alınan F.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#İzmir
#Konak
#firari
