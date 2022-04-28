Senegalli nişancılar Cannes’te

Bu yıl 75’incisi düzenlenecek Cannes Film Festivalinin Belirli Bir Bakış (Un Certain Regarde) bölümü, Senegal asıllı Fransız aktör Omar Sy’nin başrölünü oynadığı “Tirailleurs (Nişancılar)” filmi ile açılacak. Fransa’nın Ardennes ve Senegal’in Podor kentinde geçen yıl çekimi tamamlanan filmin yönetmen koltuğunda Fransız Mathieu Vadepied oturuyor. Film, 1917’de, 17 yaşındaki oğlu zorla Fransız ordusuna alınan ve akabinde oğlunu kurtarmak için cepheye giden Senegalli Bakary Diallo’nun hikayesini anlatıyor. Fransa, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nda cepheye sömürgelerinden birçok Afrikalı asker yollamıştı. Afrikalı askerler arasında en kalabalık grubun Senegalliler olduğu biliniyor ve bu askerler “Senegalli nişancılar (Tirailleurs Senegalais)” ismiyle anılıyor. Senegalli nişancıların Çanakkale Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı zorla ve kandırılarak savaştırıldığı da biliniyor.

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