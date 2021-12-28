Hayat Serebral Palsili bir çocuğun gücünü asla küçümsemeyin
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“Serebral Palsi’li bir çocuğun gücünü asla küçümsemeyin”

Atlas Üniversitesi Medicine Hospital tarafından düzenlenen “Serebral Palsi’de Multidisipliner Güncel Yaklaşımlar Çalıştayı” Atlas Üniversitesinde gerçekleştirildi


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Haber Merkezi Diğer
“Serebral Palsi’li bir çocuğun gücünü asla küçümsemeyin”
“Serebral Palsi’li bir çocuğun gücünü asla küçümsemeyin”

Gelişim sürecindeki beynin hasar görmesi sonucunda oluşan bir hastalık olan Serebral Palsi, tüm yönleri ile Atlas Üniversitesi Vadi Kampüsünde düzenlenen etkinlikte ele alındı. Açılış konuşmalarını Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük ve Atlas Üniversitesi Medicine Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Serdar Elgörmüş’ün yaptığı çalıştay 200’ü aşkın katılımcı ile birlikte; Çocuk Nörolojisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Çocuk Ortopedisi, Beyin ve sinir Cerrahisi oturumları ile gerçekleşti.

“Serebral Palsi’li bir çocuğun gücünü asla küçümsemeyin” sloganı ile gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dr. Çağrı Serdar Elgörmüş ‘İhtiyaçtan doğan bu bilimsel toplantılarımızı bu sefer alanının otör isimleri ile birlikte yaparak bilgi paylaşım havuzumuzu daha büyük kitlelerle paylaşmak istedik’ dediği konuşmasında, oturumlara başkanlık eden Prof. Dr. Mine Çalışkan, Prof. Dr. Ayşe Resa Aydın, Prof. Dr. Tuncay Centel ve Prof. Dr. Hidayet Akdemir’in yanı sıra; sunum ve katkılarından dolayı Uzm Dr Ece Gültekin, Dr Öğrt Üyesi Hande Kızıltaş, Prof. Dr Mehmet Müfit Orak, Doç Dr Akif Albayrak, Doç Dr Timur Yıldırım, Doç Dr Ali Şeker, Dr Öğrt Üyesi Ali Osman Muçoğlu, Uzm Fzt Yeşim Ünveren, Uzm Fzt Senem Şahin’e teşekkür etti.

Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük’ün konuşmasında ‘dünyada 17 milyon çocukta, yalnızca İstanbul'da 60 binin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu da azımsanamayacak bir rakamdır. Üniversitemiz Hastanesi Medicine Hospital ev sahiplinde düzenlenen bu çalıştayın çıktılarının bilime hizmet edeceğine inanıyor, başarılar diliyorum’ ifadeleri yer aldı.

Yirmi yılı aşkın süredir sağlık hizmeti veren Medicine Hospital, 2020 sonu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan özel ve vakıf hastaneleri listesinde İstanbul’un en büyük 6. Hastanesi seçildi. Hastanenin bünyesinde kurulan merkez ile doğru tanı-takip ve tedavileri için multidisipliner yaklaşım ihtiyacı olan Serebral Palsi’li bireyler geniş ekip kadrosu ile yakından takip ediliyor.

Medicine Hospital’da Çocuk Nöroloji, Çocuk Fizik Tedavi, Çocuk Ortopedi ve Çocuk Beyin Cerrahları ile dil konuşma terapistleri ve ilgili diğer branşların da desteğiyle, son 4 senede 400 den fazla CP sekelli çocukların tedavi ve takip süreçleri de devam ediyor.

Çalıştay sonunda önceden duyurusu yapılan kitap çekilişi gerçekleştirildi. Kazananlara hediyelerini Başhekim Dr. Çağrı Serdar ELGÖRMÜŞ tarafından verildi.

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