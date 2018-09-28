Serik Belediyesi’nin Serik Festivali kapsamında düzenlediği sünnet şöleninde, 41 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Mustafa Yıldızdoğan ve Demet Akalın’ın sahne aldığı festivale, katılım yoğun oldu.Serik Belediyesi’nin Serik Festivali kapsamında 12-16 Eylül tarihlerinde düzenlediği etkinliklerle Serik’te bayram havası esiyor. Festival, Demet Akalın konseriyle, 70 yıldır tapu hayali kuran vatandaşlara tapuların dağıtılması ile başladı. 13 Eylül Perşembe günü ise erkekliğe ilk adım atan sünnet çocukları için Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı. 14 Eylül Cuma Serik belediye spor şampiyonluk kutlaması kapsamında Resül Dindar, 15 Eylül Cumartesi ise Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi Cengiz Kurtoğlu sahne alacak. 2018 Serik Festivaline katılım oldukça yoğun. 25 Binin üzerinde izleyicinin katılım sağladığı konserlere çevre il ve ilçelerden de birçok vatandaş Serik’e akın etti.