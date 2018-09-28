Hayat Serik Festivali
KÜLTÜR SANAT

Serik Festivali

Hayatın her aşamasında çocuklarımızın yanındayız

iLAN Diğer
görsel
görsel

Serik Belediyesi’nin Serik Festivali kapsamında düzenlediği sünnet şöleninde, 41 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Mustafa Yıldızdoğan ve Demet Akalın’ın sahne aldığı festivale, katılım yoğun oldu.Serik Belediyesi’nin Serik Festivali kapsamında 12-16 Eylül tarihlerinde düzenlediği etkinliklerle Serik’te bayram havası esiyor. Festival, Demet Akalın konseriyle, 70 yıldır tapu hayali kuran vatandaşlara tapuların dağıtılması ile başladı. 13 Eylül Perşembe günü ise erkekliğe ilk adım atan sünnet çocukları için Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı. 14 Eylül Cuma Serik belediye spor şampiyonluk kutlaması kapsamında Resül Dindar, 15 Eylül Cumartesi ise Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi Cengiz Kurtoğlu sahne alacak. 2018 Serik Festivaline katılım oldukça yoğun. 25 Binin üzerinde izleyicinin katılım sağladığı konserlere çevre il ve ilçelerden de birçok vatandaş Serik’e akın etti.

Bahçeli ile her an görüşebiliriz

Bahçeli ile her an görüşebiliriz

​Erdoğan: Birinci olduğumuz bölgeden aday çıkarmamayı tabanımıza açıklayamayız.
FETÖ adına provokasyon

FETÖ adına provokasyon

Alman gazetesi Die Welt, FETÖ'cülerin sözcülüğüne üstlendi.
​TSK envanterine girdi

​TSK envanterine girdi

​Türkiye'yi İHA teknolojisinde farklı bir noktaya taşıyacak.
BM'ye karşısesler yükseliyor

BM'ye karşısesler yükseliyor

Birleşmiş Milletler'in adaletsiz yapısına AB de itiraz etti.
Öğrenci yurdunda yangın

Öğrenci yurdunda yangın

Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
'Kudüssatılık değildir'

'Kudüssatılık değildir'

​Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'de konuştu.
Borsa rekor kırdı

Borsa rekor kırdı

​BIST 100 endeksi son 4 ayın en yüksek kapanışını yaptı.
Önemli adımlar atılacak

Önemli adımlar atılacak

Ekonomiye yönelik mesajı Amerika'dan verdi.

6 TL'nin altında

6 TL'nin altında

​Dolar'da düşüş eğilimi devam ediyor.

Fabrika gibi okul

Fabrika gibi okul

Türkiye üçüncüsü oldu, ihracat yapmayı hedefliyor.
Kazanan belli oldu

Kazanan belli oldu

Yeni havalimanının toplu ulaşımını sağlayacak.
Satış açıklaması

Satış açıklaması

​'Bize bildirilmiş güncel gelişme bulunmamaktadır'
Irkçılığa 'evet' dediler

Irkçılığa 'evet' dediler

UEFA, EURO 2024'ü Almanya'ya verdi.
Halk plajlarıiçin önemli karar

Halk plajlarıiçin önemli karar

Bu sene deneme amaçlı başlanacağı açıklandı.
Kritik ziyaret başladı

Kritik ziyaret başladı

Erdoğan'ın güvenliği için 5 bin polis görev yapıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.