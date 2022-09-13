Sessizliğin sesine kulak verelim

Günümüzde her şeyi çok hızlı yapıyoruz. Ne bir kuşun ne de rüzgarın sesini duymaya zamanımız var. Bu kadar çok sesin olduğu dönemde sessizliğe kulak veren sanatçı Bill Fontana oluşturduğu ses heykelleriyle gözden kaçırdıklarımıza dikkat çekiyor. Sanatçı, Arter'de sergilediği yeni çalışması “Sessiz Yankılar: Notre-Dame” ile 2019’daki yangında zarar gören katedralin on çanının Paris’in ortam seslerine karşılık veren titreşimlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Eser, 7 Haziran’daki gösteriminin ardından ilk kez Türkiye’de sergileniyor.

Basın buluşmasında konuşan Fontana daha önce 3 bin yaşını aşmış sekoya ağacının titreşimlerini ölçtüğünü ve bu ses heykelini Berlin’de sergilediğini söyleyerek, “İlk kez 1994’te Notre Dame’a mikrofon yerleştirmiştim. Sessizliğin sesini aktararak, pek çok kültürde önemli olan bu bağlantı noktasını yakalamak istedim” dedi. Paris’ten canlı yayınlanan sese, Bill Fontana’nın kayda aldığı 47 dakikalık video eşlik ediyor. Sergi 4 Aralık’a kadar Arter’in -3. katında deneyimlenebilecek.