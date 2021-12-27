​Sezai Karakoç vefatının 40. gününde anıldı

Ekonomi

Mahremlere finansal darbe: Birbirlerinden gizli çalışıyorlar

Resmi Gazete’de geçen hafta yayınlanan kararla mal varlığı dondurulan 454 FETÖ’cünün büyük bölümünün yurt dışına kaçan “mahrem imam”lar olduğu ortaya çıktı. MİT, TSK, Emniyet, yargı ve mülkiyeye sızan örgüt üyelerinden sorumlu olan bu mahremler örgüt hiyerarşisinde de üst sıralarda yer alıyor.