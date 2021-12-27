Hayat Sezai Karakoç vefatının 40 gününde anıldı
KÜLTÜR SANAT

Sezai Karakoç vefatının 40. gününde anıldı

Büyük düşünür, siyasetçi, sanat ve edebiyat adamı Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde dualarla anıldı. Diriliş şairi Karakoç, 16 Kasım’da İstanbul’da hayatını kaybetmişti...

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Kültür - Sanat Servisi Yeni Şafak
​Sezai Karakoç vefatının 40. gününde anıldı
Usta şairi cenazesinde yalnız bırakmayan sevenleri, sonrasında da çeşitli etkinliklerle usta ismi andı.

Büyük düşünür, siyasetçi, sanat ve edebiyat adamı Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde dualarla anıldı. Diriliş şairi Karakoç, 16 Kasım’da İstanbul’da hayatını kaybetmişti. 88 yaşında hayata veda eden usta edebiyatçının cenazesi, Şehzadebaşı Camisi’nin haziresine defnedilmişti. Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğince düzenlenen etkinlikte 26 Aralık Pazar günü sabah namazının ardından mezarı başında Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.

  • Usta şairi cenazesinde yalnız bırakmayan sevenleri, sonrasında da çeşitli etkinliklerle usta ismi andı. Şairin memleketi Diyarbakır başta olmak üzere Adıyaman gibi birçok farklı şehirde çeşitli anma törenleri düzenlendi.
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