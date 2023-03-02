Sezonun en iddialı dizisi Al Sancak'ın yeni bölümünde Pençe Timi tuzağa düşüyor

Uğur Güneş'in başrolü Gülsim Ali ile paylaştığı, Bozdağ Film imzalı Al Sancak dizisi yeni bölümüyle 2 Mart Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Al Sancak’ın ikinci bölüm özeti şöyle;

Al Sancak’ta Nadia; Ali’nin vicdanını sızlatmayı başarırken, Bahar ise Süleyman’ı ikna etmeye çalışmaktadır. Öte yandan Mithat, Nadia’nın yaşadığını öğrenir.

Nadia, Ali’nin vicdanını sızlatıyor

Nadia’nın ailesinin içine girmesine sinirlenen Ali onunla tartışmış ve hiç beklemediği bir cevap almıştır. Ali’ye değer verdiğini, onu önemsediğini söyleyen Nadia çekip giderken söyledikleriyle de Ali’nin vicdanını sızlatmayı da başarmıştır. Ali Nadia’nın gitmesini göze alacak mıdır?

Süleyman ve Bahar arasında neler yaşanacak

Diğer yanda büyük bir sınav veren Süleyman’la Bahar’ın ilişkisi de yeni bir aşamaya gelecektir. Bahar’ın çabaları Süleyman’ı ikna etmeye yetecek midir? Pençe Timi, bu olay karşısında ne yapacaktır?

Berna, Ali’nin gizli dünyasını keşfediyor

Tüm bunlar olurken Berna da Ali’nin evine ziyarete gidecektir. Ali’nin evde olmamasını fırsat bilen Berna merakına yenilip etrafı kolaçan ederken, Ali’nin garajındaki gizli dünyaya tanıklık edecektir. Berna’nın öğrendikleri, Ali’nin başına iş açacak mıdır?

Tim ve Nadia tuzağa düşüyor!

Diğer yandan Ali’nin hala ona güvenmediğini anlayan Nadia, füze tehdidini ortadan kaldırmak için Travor’la işbirliği yaparak bireysel operasyona gider. Aslı’nın istihbaratı sayesinde Travor’un yerini öğrenen Pençe Timi de aynı yere operasyon düzenlemektedir. Operasyon alanına giden Ali, Travor’la Nadia’yı yan yana görünce şaşkınlığını gizleyemez. Ali ve Nadia’nın kavgasına şahit olan Selim ise artık Ali’yle yüzleşir.















