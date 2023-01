Al Sancak'ın oyuncuları konuştu: Hayatım boyunca parayla yapamayacağım şeyler öğrendim

TRT1 ekranlarının merakla beklenen dizisi Al Sancak, dün akşam izleyicilerle buluştu. Her perşembe yayınlanacak olana dizide, yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesi anlatılıyor. İzleyicilerden tam not alan Al Sancak dizisinin ilk bölümünde Doğu Türkistan detayı dikkat çekti. Doğu Türkistan bayrağı ve Mehmet karakterinin söylediği ‘Güzel Türkistan Sana Ne Oldu?’ türküsüyle, Çin’in bölgede yaşattığı zulmü bir kez daha hatırlattı.