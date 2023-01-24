Al Sancak'ın oyuncuları konuştu: Hayatım boyunca parayla yapamayacağım şeyler öğrendim

TRT'nin yeni dizisi Al Sancak, ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Sezonun en iddialı yapımı ‘Al Sancak’ın oyuncuları R. Aybars Düzey, Emre Dinler, Ahmet Yenilmez, Osman Soykut, Melih Özdoğan ve Murat İnce samimi açıklamalarda bulundu.

“GERÇEKTEN BİRİLERİ VAR”

Dizide Deniz Piyade Yüzbaşı Selim Atakan’ı canlandıran R. Aybars Düzey, “İçinde bulunduğumuz proje, ülkemizi temsil ediyor. Çok uzun zamandır bu kapsamda bir proje yapılmamıştı. Çok büyük bir prodüksiyonumuz var, denizaltılara giriyoruz, helikopterlerden çıkıyoruz. Bunlar bize hem heyecan veriyor hem de gurur veriyor. Aynı zamanda sorumluluk da yüklüyor. ‘Birileri var’ diyoruz, aslında gerçekten bunları yapan birileri var. Biz de onları temsil ediyoruz. Sorumluluğu çok yüksek bir iş, hepimiz de bunun farkındayız. Takım olmanın, birlik olmanın ne demek olduğunu anlıyoruz. İnşallah bir olmanın ne demek olduğunu izleyicilerimize göstereceğiz“ dedi. Hayatı boyunca asla parayla satın alamayacağı şeyler öğrendiğini söyleyen Düzey, tecrübe edinmenin önemini vurguladı. Düzey, “Denizaltıyla denizin dibine giriyoruz, helikoptere biniyoruz. Bunu kaç kişi yapmıştır hayatında? Bu proje, kişiliğime ve karakterime çok şey kattı. Bu projede olduğum için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“KAHRAMAN TÜRK ASKERLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YANSITMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Al Sancak’ta Piyade Yüzbaşı Cengiz Uslu karakterine hayat veren Emre Dinler, “Kahraman Türk askerlerini en iyi şekilde yansıtabilmek için aylardır çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Onların verdiği mücadeleleri en iyi şekilde anlatmaya çalışıyoruz.” dedi. Askerlik yapmış biri olmasına rağmen daha önce hiç görmediği eğitimlerden geçtiğini söyleyen Dinler, “Emekli SAT Komandosu Bülent Kuru bizi sıkı bir eğitime aldı. Ekiple beraber 3 aydır yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Arkadaşlık, dostluk, birlikte hareket etmek ne demek öğreniyoruz. Her şeyimiz ortak. Bunun da ekrana yansıdığını düşünüyoruz. Yaptığımız işin zorluğunun farkındayız. Buna göre hareket ediyoruz.” dedi.

“MİTHAT, KÖTÜ AMA RENKLİ BİR KARAKTER”

Dizide kötü bir karakter olan ‘Mithat’a hayat veren Osman Soykut, “Mithat; çok renkli, çok yönlü bir adam. Zevkle oynuyorum. İleride neler yapacağınızı bilemeyiz.” dedi.

Osman Soykut

“NEREDE MAZLUM VARSA BU ÜNİFORMAYI BEKLİYOR”

Dizide saygıdeğer ve emekli bir asker olan Çelebi’yi canlandıran Ahmet Yenilmez, “Bugünün bir de geçmişi var. Ben de bu genç neslin dününe ait bir karakterim. Bazı meslekler vardır, emeklisi olmaz. Bazı insanlar vardır, üniforma giymez ama o şuurda olur. Çelebi de öyle bir karakter.” dedi. Bu işin sadece ülkemizle değil, tüm dünyayla ilgisi olduğunu dile getiren Yenilmez, “Nerede mazlum varsa bu üniformayı bekliyor.” dedi.

Ahmet Yenilmez

“ALDIĞIMIZ TEPKİLER ÇOK OLUMLU”

Dizinin Piyade Uzman Çavuş Sabri Kandemir’i Melih Özdoğan, eğitim sürecinin zorlu geçtiğini söyledi. Askeri bir personeli canlandırmanın da zor olduğunu ve büyük sorumluluklar barındırdığını ifade etti. “Onları içselleştirmeye başladık. Elimizden geldiğince en iyi şekilde canlandırmaya çalışıyoruz. Bize gelen tepkiler de çok olumlu, çok samimi.” dedi.

“EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR PROJE”

Dizide Piyade Astsubay Başçavuş Mustafa İnal’ı canlandıran Murat İnce, Al Sancak için “Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir proje. Türk Silahlı Kuvvetleri’ni en kapsamlı şekilde anlatan bir dizi olacak.” dedi. Bu projede yer almanın kendisine inanılmaz şeyler hissettirdiğini söyleyen İnce, “Hocalarımız emekli SAT Komandosu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden bir sürü komutanımız bize destek oluyor. Onlarla empati kuruyoruz. Herkesi en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyoruz, bu da bize müthiş bir gurur veriyor. Ben askerliğimde eğitim çavuşuydum ancak hiç yapmadığım şeyleri deneyimliyorum.” dedi. Aynı zamanda ekipte yönetmeninden çaycısına kadar herkesin bu işe dört elle sarıldığını dile getiren İnce, kadronun da müthiş olduğunu ve Pençe Timi’ni hiç unutmayacağını söyledi.





Yönetmenliğini Can Emre’nin yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan’ın kaleme aldığı ‘Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali üstlenirken dizide ayrıca; R. Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Osman Soykut, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel gibi başarılı isimler rol alıyor.

Yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren kahramanların hikayesi;

Enerji krizi, açlık ve terör gibi sorunlarla boğuşan dünya için başlayan yeni sürecin adı kaostur. Bu karanlık tablo içinde yüzüncü yılını idrak eden Türkiye Cumhuriyeti için sınırlarını korumak ve sınır ötesinde var olmak vazgeçilmez hale gelir.

Milli Teknoloji hamlesini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yeni döneme uygun çok daha etkin güvenlik stratejileri üretir. Bu doğrultuda TSK; özel kuvvetler bünyesinde yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar icra eden seçkin timler oluşturur. Bu timlerden biri de Pençe Timi’dir. Pençe Timi, Türkiye’ye yönelen tehditleri yok etmekle kalmaz; “Barışın güvercini, savaşın kartalı” olarak caydırıcılığıyla her alanda Türkiye’nin elini güçlendirir. Ülkesinin ve insanlığın selameti adına dünyanın farklı coğrafyalarında fedakarca mücadele eder. Al Sancak, uğruna gece gündüz demeden ateşin içine atılmaktan asla geri durmaz. Birbirine son derece bağlı olan Pençe Timi, takdir edilmeyi beklemeden ödülde en sonda, görevde ise en başta durur.

OYUNCULAR:

Uğur Güneş (Ali), Gülsim Ali İlhan (Nadia), R.Aybars Düzey (Selim), Emre Dinler (Cengiz), Cem Kurtoğlu (Sacit), Ahmet Yenilmez (Çelebi), Osman Soykut (Mithat), İdris Nebi Taşkan (Aras), Gözde Türker Güler (Aslı), Ahmet Olgun Sünear (Selçuk), Melih Özdoğan (Sabri), Tezhan Tezcan (İsmail), Ömer Faruk Aran (Bora), Murat İnce (Mustafa), Fatih Gühan (Süleyman), Çağlar Sayın (Hüseyin), Suna Ayar (Büşra), Eslem Akar (Sedef) Asuman Çakır (Muazzez), Mine Kılıç (Berna), Ayşen Sezerel (Emine), Hatice Sibel Aytan (Bahar), Abidin Yerebakan (Vedat), Mazhar Alican Uğur (Atilla) Zeynep Koltuk (Amy), Behiye Özlem Özurul (Süheyla), Tevfik Erman Kutlu (Novak)







