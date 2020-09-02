Şimdiye kadar satılan en pahalı ev bitkisi: 8 bin dolardan alıcı buldu

Pandemi sürecinde her ülkede farklı tüketim alışkanlıları gelişti. Kimi bilgisayar oyunlarına ağırlık verirken kimi teknolojik eşyalara yöneldi. Yeni Zelanda'da ise halkın bahçecilik tutkusu arttı. Bu değişim tüketim alışkanlıklarının kalıcı olup olmadığını ilerleyen günlerde göreceğiz.

Y kuşağı bitkilere yöneldi

Yeni Zelanda'da sadece dört yapraklı bir iç mekan bitkisi 8 bin Yeni Zelanda dolarından satıldı . Uzmanlara göre ev bitkileri, Y kuşağı arasında özellikle popüler hale geldi. Y kuşağını anlamanın ise 5 yolu var.

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Rekor kırdı

Ağustos ayında, alacalı bir minimal bitki, ülkenin en büyük ticaret sitesi olan Trade Me'de şimdiye kadar satılan en pahalı ev bitkisiolarak rekoru kırdı. Şimdiye kadar satılan en pahalı bitki 6 bin 650 dolardı.

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Çok nadir bir bitki

Auckland'da yaşayan satıcı, küçük minimayı “çok nadir” olarak nitelendirerek 'sarı alacalı 4 yapraklı' bitkiye satışa çıkardı. 14 santimetrelik minimayı kaçırmak istemeyen bir alıcı için ise ev bitkisine bu zamana kadar ki en yüksek ücreti ödedi.

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Tasarımda ev bitkileri önemli bir yer tutuyor

Özellikle son yedi günde minimalar için internette bin 600'den fazla arama yapıldı. Uzmanlara göre şehirleşmenin büyümesi, iç tasarım trendleri ve Y kuşağının beslenecek ve ilgilenecek bir şeye sahip olma arzusuyla beslenen ev bitkileri satışları hızla artıyor. Daha önce de Auckland şehrinde aşırı kalabalıklaşma sonrasında yaşanacak ev kalmadığı ve yetkilerin şehir sakinlerine kenti terk etmeleri için para teklifinde bulunmuştu.

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Birleşik Krallık'taki çevrimiçi bitki mağazası Patch'in araştırmasına göre Londralılar'ın yüzde 67'sinin son 12 ayda bir ev bitkisi satın aldı. 25-34 yaş arası bitki alımlarında da yüzde 10 artış oldu.