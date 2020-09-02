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Hayat Şimdiye kadar satılan en pahalı ev bitkisi 8 bin dolardan alıcı buldu
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Şimdiye kadar satılan en pahalı ev bitkisi: 8 bin dolara satıldı

Şimdiye kadar satılan en pahalı ev bitkisi: 8 bin dolardan alıcı buldu

Yeni Zelanda'da dört yapraklı bir iç mekan bitkisi 8 bin dolara satıldı. Bir alıcı, pandeminin tetiklediği ev bitkisi patlamasından özel bitkileri koruma altına almak için çok nadir görülen bir dört yapraklı bitkiye bu parayı ödedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alacalı bir minima ev bitkisi.
Alacalı bir minima ev bitkisi.

Pandemi sürecinde her ülkede farklı tüketim alışkanlıları gelişti. Kimi bilgisayar oyunlarına ağırlık verirken kimi teknolojik eşyalara yöneldi. Yeni Zelanda'da ise halkın bahçecilik tutkusu arttı. Bu değişim tüketim alışkanlıklarının kalıcı olup olmadığını ilerleyen günlerde göreceğiz.

Y kuşağı bitkilere yöneldi

Yeni Zelanda'da sadece dört yapraklı bir iç mekan bitkisi 8 bin Yeni Zelanda dolarından satıldı . Uzmanlara göre ev bitkileri, Y kuşağı arasında özellikle popüler hale geldi. Y kuşağını anlamanın ise 5 yolu var.

Evinde 500 saksı çiçekle yaşıyor
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Evinde 500 saksı çiçekle yaşıyor

Rekor kırdı

Ağustos ayında, alacalı bir minimal bitki, ülkenin en büyük ticaret sitesi olan Trade Me'de şimdiye kadar satılan en pahalı ev bitkisiolarak rekoru kırdı. Şimdiye kadar satılan en pahalı bitki 6 bin 650 dolardı.

Evinizdeki bitkiler sizi zehirliyor
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Evinizdeki bitkiler sizi zehirliyor

Çok nadir bir bitki

Auckland'da yaşayan satıcı, küçük minimayı “çok nadir” olarak nitelendirerek 'sarı alacalı 4 yapraklı' bitkiye satışa çıkardı. 14 santimetrelik minimayı kaçırmak istemeyen bir alıcı için ise ev bitkisine bu zamana kadar ki en yüksek ücreti ödedi.

Evdelerdeki süs bitkileri zehir saçıyor
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Evdelerdeki süs bitkileri zehir saçıyor

Tasarımda ev bitkileri önemli bir yer tutuyor

Özellikle son yedi günde minimalar için internette bin 600'den fazla arama yapıldı. Uzmanlara göre şehirleşmenin büyümesi, iç tasarım trendleri ve Y kuşağının beslenecek ve ilgilenecek bir şeye sahip olma arzusuyla beslenen ev bitkileri satışları hızla artıyor. Daha önce de Auckland şehrinde aşırı kalabalıklaşma sonrasında yaşanacak ev kalmadığı ve yetkilerin şehir sakinlerine kenti terk etmeleri için para teklifinde bulunmuştu.

Birçok evde bulunan çiçek çocukları zehirliyor
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Birçok evde bulunan çiçek çocukları zehirliyor

Birleşik Krallık'taki çevrimiçi bitki mağazası Patch'in araştırmasına göre Londralılar'ın yüzde 67'sinin son 12 ayda bir ev bitkisi satın aldı. 25-34 yaş arası bitki alımlarında da yüzde 10 artış oldu.

Evde bitki yetiştirme teknolojisi
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Evde bitki yetiştirme teknolojisi
The Wall Farms olarak adlandırılan sistem tüm kapalı mekanlarda sebze ve meyve yetiştirmeye olanak sağlıyor. Ev veya iş yeri gibi kapalı alanlarda konumlandırılabilen bu sistem iki kabinden oluşuyor. Bitkilerin dikilmesinin ardından kabin otomatik olarak yetiştirme işlemine başlıyor. Oksijen, su ve diğer materyallerin ne kadar kullanılması gerektiğini kabin kendisi ayarlıyor.

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