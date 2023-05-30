Sinan Akçıl gurbetçilere sahip çıktı: Bu vatan hepimizin

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sinan Akçıl, ilk paylaşımında "14 Mayıs sabahı bir yazı yazmıştım oyum sana aslan kardeşim Muhammet Küçük diye.. Daha 23 yaşında hayatını elinden aldı lanet terör örgütü PKK ama artık en azından biraz daha rahat uyursun cennetinde.. Bu vatan hepimizin, kavgasız gürültüsüz bir 5 yıl daha başlıyor yarından itibaren.. Kırmızı/Beyaz gerçek olan gerisi sadece yalan dolan. Hayırlı Olsun." cümlelerine yer verdi. Her açıklaması olay olan Sinan Akçıl, bu sefer de konserinde oy kullanması eleştirilen gurbetçilere seslenişiyle gündeme oturdu.