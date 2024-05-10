'Sınav' yok 'akademi' var

Taslak aşamasındaki Öğretmenlik Meslek Kanunu çalışmasına göre öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen basamakları korunuyor. Kariyer basamaklarında ilerlemede yazılı sınav kaldırılacak. Milli Eğitim Akademisi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenecek eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek. Uzman öğretmenlerden, uzman öğretmenlikte en az sekiz yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve akademi tarafından başöğretmenlik için düzenlenecek eğitimi tamamlayanlara başöğretmen unvanı verilecek.

YAZ İZNİ 1 AYDAN AZ OLMAYACAK

Yeni taslak kanuna göre, öğretmenlerin meslekleriyle ilgili olmayan iş ve faaliyetlerde rızaları dışında görevlendirilemeyeceği hüküm altına alınacak. Öğretmenlere yönelik seminer ve kurs faaliyetleri ile öğrencilerin akademik ve mesleki yönlendirme dönemlerinde göreve çağrılmalarına yönelik düzenleme yapılacak. Bununla birlikte öğretmenlerin yaz tatili izninin hiçbir şekilde 1 aydan az olamayacağı kurala bağlanacak.

Yöneticiler de akademide

Öğretmen adaylarının kurulacak olan Milli Eğitim Akademisi'nde başarılı olmaları halinde sözleşmeli öğretmen olarak mesleğe başlamaları öngörülüyor. Akademi tarafından yönetici yetiştirme programları da düzenlenecek. Yönetici adayları akademi tarafından düzenlenen eğitim sonrası girecekleri sınavdan aldıkları puana göre eğitim kurumu yöneticiliğine valiliklerce görevlendirilecek.











