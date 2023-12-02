Sinema bileti fiyatı yüzde 150 arttı

Sinema salonlarına ilginin azaldığı bir zamandayız. Zaman zaman ilgi çeken yapımlar sayesinde salonlar hareketlense de genel itibariyle bilet satışlarında bir düşüş var. Dijital mecralar, salgın sonrası izleme alışkanlığının değişimi ve dikkat çeken hikayelerin azlığı sebep gösteriliyor. Verilere baktığımızda bilet satışlarının azaldığı aşikar. Ancak bilet fiyatları tersine dik bir ivmeyle yükseliyor. Elbette bunda ülkemizdeki enflasyonun da etkisi var.





BİLET FİYATI ORTALAMASI 34 TL’DEN 85 TL’YE YÜKSELDİ

2022 ile kıyaslandığında sinema bilet fiyatlarının yüzde 150 arttığı görülüyor. Box Office Türkiye verilerine göre 2023’te ortalama sinema bileti fiyatı 85 TL… Geçen yıl ise 34 TL idi. 2021’de 22 TL’ye satılan biletler 2020’de 17 TL ortalamaya sahipti.

Veriler ortalamayı gösteriyor. İstanbul söz konusu olduğunda ortalamanın 100 TL’nin üstünde olduğu anlaşılıyor. Genel ortalamayı düşüren ise Anadolu’daki salonlar. Zira İstanbul’da biletler 75 TL ile 250 TL arasında değişiyor. Anadolu’da ise özellikle öğrencilere yönelik kampanyalarda, müstakil sinema salonları 45 TL’ye kadar indirim yapıyor.





SALON SAYISI AZALDI

Tablo, sinema salonu sorunsalını da ortaya koyuyor. Zira İstanbul merkezli salonların çoğu salon kartellerinin elinde. 3-4 firma salonların çoğuna sahip. TÜİK verilerine göre 2022’de salon sayısı önceki yıllara göre azalmıştı. Şu an Türkiye’de 2 bin 500 civarı salon var. Koltuk sayısı ise 290 bine yakın. Ve çoğu da İstanbul’da. Türkiye genelindeki salonların yüzde 70’i ise AVM’lerde bulunan işletmelere ait.





HASILATLAR YÜKSELDİ

Yılın 11 ayını geride bıraktığımız şu günlerde gişede ise ilginç veriler söz konusu. Geçen yıla göre satılan bilet sayısında ciddi bir azalma söz konusu. 2023’te önceki yıla oranla yüzde 14’lük gerileme ile 28 milyon bilet satılmış durumda. Hasılatta ise tam tersi bir durum var. Bilet fiyatları yükseldiği için yüzde 115’lik artışla 2023’ün 11 ayında vizyona giren 461 film toplamda 2 milyar 380 milyon TL hasılat elde etti. 2022’de 478 filmin hasılatı 1 milyar 125 milyon TL olmuştu.



