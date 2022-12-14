Hayat Sinema fidanı Anadoluda da tuttu
KÜLTÜR SANAT

Sinema ‘fidanı’ Anadolu’da da tuttu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Fidan Sanat Vakfı katkılarıyla 2015 yılından bu yana düzenlenen Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi önceki akşam 8. dönem mezunlarını verdi.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
Sinema ‘fidanı’ Anadolu’da da tuttu
​Sinema ‘fidanı’ Anadolu’da da tuttu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Fidan Sanat Vakfı katkılarıyla 2015 yılından bu yana düzenlenen Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi önceki akşam 8. dönem mezunlarını verdi. Bugüne kadar 250’ye yakın öğrencinin eğitim aldığı akademide genç katılımcılara, senaryo yazarlığı, yönetmenlik, görüntü yönetmenliği, genel sinematografi, sinema tarihi, kurgu-montaj teknikleri, sinemada anlam arayışı, film okumaları, atölyeler, uygulama, film yapım ve çekim dersleri veriliyor.

Akademi öğrencilerinin ekibinde bulunduğu beş kısa filmin galasının da yapıldığı gecede “Anadolu Kademe” grubunun ilk filmi “Kader” izleyiciyle buluştu. Grup, iki yıldır akademi eğitimcilerinin Anadolu şehirlerinde verdiği eğitimlerde seçilen öğrencilerden oluşuyor. Akademinin Anadolu şehirlerinde verdiği eğitimle amacı, sinemayı ülkenin gençlerine sevdirmek.

Sefa Bitir
Sefa Bitir

İKİNCİ FİLM YOLDA

Anadolu Kademe grubu üyesi ve Kader’in yönetmeni Sefa Bitir, akademiye katılma ve film çekme süreçlerini şöyle özetledi: “2021 yılında akademinin Erzurum’a geldiğini öğrendim ve kaydoldum. Bir haftalık sürecin sonunda Erzurumlu arkadaşlarla bir belgesel çektik. Oluşturulan Kademe grubuyla Antalya, Rize, Gaziantep, Konya, İzmir, Erzurum ve Sakarya’dan öğrenciler online eğitim aldık ve sonra İstanbul’da filmimizi çektik. Filmimizin senaryosunu, ‘Coğrafya kaderdir’ sözünden hareketle coğrafya mı kader yoksa kültür mü kadere dönüşmüştür, sorusunu sorarak yazdık. Kültürün kader olduğu sonucuna vardık.”

Anadolu Kademe ekibinin Konya’da yeni bir proje üzerine çalıştığını söyleyen Bitir, kısa metraj çalışmalarının mart ayında başlayacağını söyledi.

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