Sinemada gişe umut vermedi

Sinema endüstrisinin en net göstergesi olan gişenin verileri 2024 için bekleneni karşılasa da gelecek için çok umut vermedi. Pandemi sonrası yarı yarıya düşen izleyici sayısı giderek yükselse de hala 2017’nin çok uzağında. 2024’ün 50 haftasını geride bırakırken toplam 430 yeni filmin vizyona girdiğini görüyoruz. Yılın son iki haftasında da 20 filmin vizyon göreceğini düşünürsek yılı 450 filmle kapatacağız. Aslında film sayısına baktığımızda veriler çok iyi. Zira geçtiğimiz yıl 364 yeni film gösterim şansı bulabilmişti. Yıllık bilet satışının zirve yaptığı 2017’de toplam 392 film sinemada izleyici karşısına çıkmıştı.





SEYİRCİ SAYISI PANDEMİ ÖNCESİNİN YARISI KADAR

Box Office Türkiye verilerine göre, gişe verilerinin düzenli olarak sağlıklı şekilde tutulduğu 2000’li yılların başından beri en çok gişeyi 2017’de 71 milyonun üzerinden bir tablo ile görmüştük. 2018’de de 70 milyonu aşkın bilet satılmıştı. Salgın sonrası malum durumdan sonra 3 yıldır toparlanan gişede bu yıl ise şu ana kadar 31 milyon bilet satışını görebildik. Geçtiğimiz yıl 31 milyon 500 bin bilet satışı söz konusu idi. Bu yılın son iki haftasını da katarsak 32 milyon civarı bir veri ile 2024’ü kapatacağımızı söyleyebiliriz.





FİLM SAYISI DA BİLET FİYATI DA ARTIYOR

Film sayısı ciddi şekilde artmış olmasına rağmen bilet satışlarında aynı ivmeyi göremiyoruz. Bilet adedinde durum buyken hasılatta aksi bir tablo görünüyor. Zira enflasyon ile birlikte bilet fiyatları her yıl yüzde 50 civarında arttı. 2024’ün bilet ortalaması 150 TL olmakla beraber yılın son ayındaki ortalama bilet fiyatı 180 TL’yi aştı.





HASILAT DUDAK UÇUKLATTI AMA…

Toplam hasılata baktığımızda son 3 yıldır anormal yükseliş söz konusu. 2024’ün 50 haftasında 430 filmin elde ettiği hasılat 4 milyar 700 milyon TL’yi geçti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde filmlerin toplam bilet gelirleri 2 milyar 600 milyon TL’yi ancak aşabilmişti. 2022’de ise söz konusu miktar 1 milyar 208 milyon TL idi. Esasında döviz bazında bakıldığında değişen fazla şey yok. Ancak sosyal hayatta her şey aynı oranda değişmediği için sinema bilet fiyatlarının ülke nazarında fazla arttığını söyleyebiliriz.





PEKİ, YERLİ FİLM ÜRETİMİ?

Yerli filmlere baktığımızda genel tablonun ortalamasını görüyoruz. Birkaç film çok fazla izlenirken gişe için yapılmasına rağmen hayal kırıklığı yaşayan film sayısı hayli fazla. 2023’te 141 Türk filmi vizyona girmişti. Bu yıl da sayı bu seviyede. 2017’de 71 milyon bilet satılırken üretilen film sayısı da 180 civarı idi. Yani film üretimi noktasında sorun yok. 2024’te vizyona giren filmlerin 30 civarının korku olması ve bunların çoğunun da kolay/ ucuz üretim ürünü olması bir sorun tabi. Bunun haricinde bağımsız film olarak adlandırılan filmlerin sayısı da az değil. Gişe için yapılan filmlerin sayısı ise 100’den fazla.



