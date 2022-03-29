Sırdan yansıyan sergi

İstanbul Yayıncılık Haftası ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Yayıncılık Haftası ödülleri sahiplerini buldu İstanbul Yayıncılık Haftası kapsamında yayıncılık alanında verilen ödüller Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceyle sahiplerini buldu. Geceye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve ulusal-uluslararası yayıncılar ile çok sayıda ünlü isim katıldı. Gala gecesinde, 'Sözün edebi yolculuğu, kitap sözün kabuğudur' tiyatro oyunu izleyiciler tarafından büyük alkış aldı