Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Sırdan yansıyan sergi
KÜLTÜR SANAT

Sırdan yansıyan sergi

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) çini öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Sırdan Yansımalar” adlı sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sırdan yansıyan sergi
“Sırdan Yansımalar” sergisi

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) çini öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Sırdan Yansımalar” adlı sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek sergide 22 eser yer alıyor. Serginin açılış programına Çini eğitmeni Sema Aras’ın yanı sıra, ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, Prof. Dr. Süleyman Berk, Doç. Dr. Savaş Çevik ve Öğretim Görevlisi Levent Kum ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Esenler’de sanat kursları başlıyor
GÜNDEM
Esenler’de sanat kursları başlıyor
MHPden asgari ücret müjdesi

MHP'den asgari ücret müjdesi

'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük'​ deyip yazı işaret ettiler.
Yine mağduriyet yine İETT

Yine mağduriyet yine İETT

Seyir halindeyken alev alev yandı.
İşgalde 34üncü gün: Dünyanın gözü İstanbuldaki müzakere görüşmelerinde

Kabine toplantısı sonrası kritik açıklamalar.

​Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 10.30'da gerçekleşecek.

​A Milli Takım, Çalık ailesine misafir oldu.

​Kötü şöhretli snipper 'Bagira' Ukrayna güçleri tarafından yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.