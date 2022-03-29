Sırdan yansıyan sergi

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) çini öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Sırdan Yansımalar” adlı sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek sergide 22 eser yer alıyor. Serginin açılış programına Çini eğitmeni Sema Aras’ın yanı sıra, ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, Prof. Dr. Süleyman Berk, Doç. Dr. Savaş Çevik ve Öğretim Görevlisi Levent Kum ile çok sayıda sanatsever katıldı.
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