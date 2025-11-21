Yeni Şafak
Şırnak’a tam donanımlı 11 ambulans tahsis edildi

Şırnak’a tam donanımlı 11 ambulans tahsis edildi

16:1821/11/2025, Cuma
IHA
Şırnak’ın sağlık altyapısını güçlendirecek önemli bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından Şırnak İl Sağlık Müdürlüğüne acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 11 adet tam donanımlı ambulans tahsis edildi.

Yeni ambulansların hizmete girmesiyle birlikte, hem merkezde hem de ilçelerde acil müdahale kapasitesinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Özellikle kırsal bölgelerde ulaşım ve müdahale süresinin kısalması, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini daha da güçlendirecek. Şırnak’a yapılan yatırım için Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür eden AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, tahsisin kente büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Tatar, yeni ambulansların, Şırnak ve tüm ilçelere hayırlı olması temenni edildi.

#Şırnak
#Sağlık
#Ambulans
