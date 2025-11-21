Şırnak’a tam donanımlı 11 ambulans tahsis edildi

Yeni ambulansların hizmete girmesiyle birlikte, hem merkezde hem de ilçelerde acil müdahale kapasitesinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Özellikle kırsal bölgelerde ulaşım ve müdahale süresinin kısalması, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini daha da güçlendirecek. Şırnak’a yapılan yatırım için Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür eden AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, tahsisin kente büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Tatar, yeni ambulansların, Şırnak ve tüm ilçelere hayırlı olması temenni edildi.