ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel 'perakende' sektöründeki yolculuğunu anlattı: Başarıyı yakalamanın en önemli unsuru inovasyon

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel ile Perakende sektörüne dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Demirel, sektördeki yolculuğunu, iş-özel yaşam dengesini ve gelecekteki hedeflerini paylaştı. "Fikir bulmak kadar, uygulamanın şart olduğuna dikkat çeken Demirel, "İnovasyon’un iş dünyasında ve perakende sektöründe sürdürülebilir başarıyı yakalamanın en önemli unsurlarından biri olduğuna inanıyorum" dedi.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel ile yaptığı röportajda Demirel'in iş dünyasına yönelik görüşlerini ve vizyonunu ortaya koydu.
TAMAM DA DÜKKANA HANGİNİZ BAKIYOR?
Bir bakkal amca son anlarında ailesi ile vedalaşırken çocuklarının ismini anarak onlarla vedalaşır. Ama tüm çocukların yanında olduğunu görünce; “dükkana hanginiz bakıyor?” diyerek gözü açık gider!
Hikaye bu, ama kurumsallaşamamış perakende de bu endişe bir gerçektir. Biz 80 yıllık dağıtıcıyız. Lakin perakendede yeniyiz. Şimdi bu işlerin iki tarafında bulunmuş, bizim perakende grubumuzun başında bulunan bir arkadaşımı size tanıtacağım; Uğur Demirel. Bize kendisini, nasıl iş yaptığını, Şok’un gelişim hikayesini, ülkemizdeki şu andaki ekonomik durumu ve neyi nasıl yaptıklarını anlatıyor.
Sizi bilmem ama benim için en önemli kısmı Uğur beyin hayalleri; gördüm ki mutabıkız. Geriye gerçekleştirmek kalmış.
- Tebessüm ve Tatlı Dil
- Temizlik ve Tertip
- Tazelik
- Tam Bulunurluk