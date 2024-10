ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel 'perakende' sektöründeki yolculuğunu anlattı: Başarıyı yakalamanın en önemli unsuru inovasyon

İlerleyen yıllarda da mizacım gereği her zaman mükemmele ulaşmak için çok çaba gösterdim. Şartlar ne kadar zor olursa olsun doğru olanı yapma konusunda içimde hep güçlü bir istek oldu ve bu istek beni her zaman daha iyisi için çok çalışmaya yönlendirdi. Hep zoru başarmayı istedim ve bundan keyif aldım. Ailemin bana aşıladığı ahlaki değerler, her ne iş yaparsam yapayım o işe tam bir özveri ve doğrulukla yaklaşmayı öğretti diyebilirim. Bu değerler doğal olarak iş hayatıma ve iş yapma alışkanlıklarıma da yansıdı. Bundan dolayı elimden geldiği kadar her zaman etik doğrularla hareket etmeye ve çevremdeki insanları da bu doğrulara uygun davranmaya teşvik etmeye çalışırım. Babamın bana sürekli hatırlattığı şu sözü her zaman kulağımda küpedir: “Mihnet ile gül koklama çok ararsın dikeni, geçme namert köprüsünden alsın götürsün su seni.”