Son kaset: Başa saralım mı

Philips tarafından 1963 yılında üretilen kaset formatının yaygınlaşması, otomobillerde kaset çalarların kullanılmaya başlanması ve Sony’nin 70’li yılların sonlarında Walkman’i piyasaya sunmasıyla mümkün oldu. Türkiye’ye de müzik piyasasına 1980’li yıllarda damga vuran kaset, 90’lara kadar müzik dünyasındaki hakimiyetini sürdürdü. 90’lar CD ve kasetin bir arada bulunabildiği yıllardı. Teknolojinin hızlı gelişimi ile kaset CD’ye, CD ise MP3 formatına yenik düştü. Günümüzdeyse dijital kayıtların internet üzerinden yayınlandığı ve satıldığı, mobil uygulamalar üzerinden dönen bir piyasa var.

Kaset piyasasındaki son durumu yapımcı, müzik ürünü satışı yapanlar ve koleksiyonerlere sorduk. Kaset yıllarını hatırlayanlar için adeta zamanda nostaljik bir yolculuğa çıktık. İşte o ihtişamlı günlerden günümüze kasetin kısa yolculuğu: