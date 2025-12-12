Yeni Şafak
Sözde hoşgörünün yüzeyselliğini gördüm

04:0012/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Hanna Hansen
Hanna Hansen

Eski profesyonel kick boks dünya şampiyonu Hanna Hansen, Müslüman olduktan sonra olumlu tepkiler aldığını ancak başörtüsü takmaya başladıktan sonra nefret söylemleriyle karşılaştığını anlattı. “Başörtüsü taktıktan sonra Alman medyasının ilgisi dramatik şekilde arttı. Her gün nefret içerikli yorumlar alıyorum. Sözde hoşgörünün, çoğu zaman yüzeysel olduğunu gördüm" diyen Hansen, Müslümanların çok daha ağır ayrımcılıklara maruz kaldığını belirtti.

Eski profesyonel kick boks dünya şampiyonu Hanna Hansen, Müslüman olmaya karar verdikten sonra çok olumlu tepkiler aldığını, ancak başörtüsü takmaya başlamasının ardından Almanya’da nefret söylemlerinin ve ölüm tehditlerinin arttığını belirtti. Bir dönem modellik yapan Hanna Hansen, İslamiyet’le tanışma sürecini, Müslüman olduktan sonra karşılaştığı olumlu ve olumsuz tepkileri ile Almanya’daki Müslümanların durumunu değerlendirdi.

MÜSLÜMANLAR HER GÜN BASKIYA MARUZ KALIYOR

Ateist bir aileden geldiğini ve yıllarca Hristiyanlık ile Hinduizm gibi farklı dinleri araştırdığını belirten Hansen, Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve anlamını düşünmeye başladıktan sonra bu kutsal kitaba adeta aşık olduğunu söyledi. Başörtüsü takmaya başladıktan sonra tüm Alman medyasının bir anda kendisini hedef alarak yakından takip etmeye başladığını kaydetti. Tesettürlü giyinmeye başlamasının ardından çok ciddi nefret ve hakaret içerikli yorumlarla karşılaştığını, hatta tehditler aldığını vurgulayan Hansen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başörtüsünü ve daha sonra da himarı giymeye başladığımda her şey değişti. Medyanın ilgisi dramatik bir şekilde arttı. Birdenbire, artık istenen anlatıya uymuyordum. Sözde hoşgörünün, çoğu zaman yüzeysel olduğunu gördüm. İslam ne kadar görünür bir şekilde uygulanırsa, bir Müslüman'ın karşılaştığı sınav da o kadar zorlaşıyor." Hansen, Almanya’da kendisinin yaşadığı baskının çok daha fazlasıyla Müslümanların neredeyse her gün karşılaştığını, bazı Alman Müslümanların inançlarını gizlemek zorunda kaldığını, camilere yönelik saldırıların yaşandığını ve bunun çevrim içi boyutunun da bulunduğunu ifade etti.



