Spotify’dan yapay zekaya yeşil ışık

Müzik İstanbul, editöryel bir çalışma. Sekiz bölüm, otuz beş makale ile İstanbul’un Bizans’tan günümüze müzikle irtibatını ele alıyor. İstanbul müziğinin tarihi, teorisi ve eğitimi ile şehirde yetişen güftekar ve sazendelerin biyografilerine yer veriyor. Halk müziği, İstanbul türküleri, dinî ve tasavvufî müziğe dair metinlerin yanında son dönem Türk müziği ve popüler müzik de ihmal edilmemiş.