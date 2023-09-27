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Hayat

Spotify’dan yapay zekaya yeşil ışık

Dijital müzik platformu Spotify, yapay zeka tarafından oluşturulmuş müzikleri platformdan kaldırma planlarının olmadığını ilan etti.

Sevda Dursun
04:00 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Öte yandan uygulamada sanatçı hesabı bulunan kullanıcıların, yapay zeka yardımıyla ses klonlayarak şarkı paylaşmalarına müsaade etmeyeceği duyuruldu.

Öte yandan uygulamada sanatçı hesabı bulunan kullanıcıların, yapay zeka yardımıyla ses klonlayarak şarkı paylaşmalarına müsaade etmeyeceği duyuruldu.

Platformun CEO’su Daniel Ek, yaptığı açıklamada müzik yaparken teknoloji kullanmanın geçerli yolları olduğunu, ancak yapay zekanın onayları olmadan gerçek sanatçıların seslerini kopyalamak için kullanılmaması gerektiğini belirtti. Ünlü sanatçıların seslerinin kopyalanmasında hassasiyet gösteren Spotify, bu yıl Drake ve The Weeknd’in seslerinin yapay zeka tarafından klonlanmasıyla üretilen şarkıları platformdan kaldırmıştı.


#Spotify
#yapay zeka
#müzik
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