Spotify’ı çözüm ortağı olarak görmek istiyoruz

Rekabet Kurulu’nun dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında inceleme başlatmasının ardından Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Spotify’ı partner ve çözüm ortağı olarak görmek istediklerini söyledi. Konuyu yakından takip ettiklerini ve bir yandan da Spotify yetkilileri ile görüştüklerini belirten Ergül, açıklamasında şunlara yer verdi: “Kabul etmek gerekir ki müzik eseri sahipleri, yorumcular ve müziğe yatırım yapan fonogram yapımcılarının da başlıca gelirleri dijital platformlardan elde edilen telif bedelleridir. Dijital platformların en başlarında yer alan Spotify ile müzik meslek birlikleri arasında yeterince diyalog olmaması ve Spotify’ın fiyat politikalarının yol açtığı sorun ve mağduriyetler, yıllardan beri müzik sektörünün en önemli gündem maddeleri arasında yer almıştır. Bizler Spotify'ı partnerimiz ve çözüm ortağımız olarak görmek istiyoruz. Daha fazla iş birliği ve ülkemiz müziğine gösterilecek hassasiyetin, tüm sorunları gidereceğine inanıyoruz.”