Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Su kabağı kadınların elinde sanata dönüşüyor
KÜLTÜR SANAT

​Su kabağı kadınların elinde sanata dönüşüyor

Su kabağı kadınların elinde sanata dönüşüyor

Adıyaman'da kadınlar, kursta öğrendikleri su kabağı işlemeciliği sayesinde hem sosyalleşiyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Haber Merkezi AA
Kursiyerler, su kabağından avize, gece lambası, sepetlik ve saksı gibi ürünler ortaya çıkarıyor.
Kursiyerler, su kabağından avize, gece lambası, sepetlik ve saksı gibi ürünler ortaya çıkarıyor.

Adıyaman'da kadınlar, kursta öğrendikleri su kabağı işlemeciliğiyle hem sosyalleşiyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Kadın ve Gençlik Merkezi'nde açılan kursta su kabağını işleme sanatını öğrenen kadınlar, bu ürünü gece lambası, avize, sepetlik ve saksı gibi çeşitli dekoratif objelere dönüştürüyor.

Su kabağını işleyerek boş zamanlarını verimli şekilde değerlendiren kadınlar, el emeği göz nuru ürünleri satarak para da kazanıyor. Kurs sorumlusu Derya Turgut, kurstaki kadınların kentte yetiştirilen su kabaklarına çeşitli şekiller verip işleyerek güzel eserler ortaya çıktığını söyledi.

Su kabağından avize, gece lambası, sepetlik ve saksı gibi ürünler ortaya çıkardıklarını anlatan Turgut, "Eserlerimiz oldukça ilgi görüyor. Buradaki kadınlar hem üretiyor hem de sattıkları ürünlerle geçimlerine katkıda bulunuyor. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Ev kadınları evde oturacaklarına buraya gelip meslek öğrenebilirler." diye konuştu.

Kursiyer Bedriye Özel: Burada ürettiğim ürünleri satıp çocuklarımın geçimini sağlıyorum

Kursiyerlerden iki çocuk annesi Bedriye Özel ise üç yıl önce eşini kaybettiğini belirterek, "Ağabeyimin tavsiyesi üzerine kursa yazıldım. Burada ürettiğim ürünleri satıp çocuklarımın geçimini sağlıyorum. Ürettiğim için ayrıca mutluyum." dedi.

Kadın ve Gençlik Merkezi Koordinatörü Yasemin Delibaş ise açtıkları meslek edindirme kurslarında kadınların eğitim görerek meslek öğrendiklerini kaydetti.

Delibaş, kadınların yaptıkları eserleri satarak aile bütçesine katkı sağladığını aktararak, "Kadınlarımız evde oturmak yerine kurslara katılıp hem sosyalleşiyor hem de evlerine maddi anlamda katkıda bulunuyor." şeklinde konuştu.

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