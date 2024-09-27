Suç örgütlerine geçit yok: Yılmazlar çetesi çökertildi

Elebaşılığını Ahmet Tanyel'in yaptığı “Yılmazlar” organize suç örgütüne yönelik Muğla merkezli 4 ilde Kuyu-29 Operasyonu düzenlendi. Cebir ve şiddetle esnafı haraca bağlamaya çalışan suç örgütü çökertildi. Muğla, Trabzon, Antalya ve İzmir'deki baskınlarda, suç örgütü kurmak, kasten adam yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve nitelikli yağma suçlarını işleyen 14 şüpheli yakalandı. Adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve harddisk ele geçirildi.