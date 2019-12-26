Gaziantep haberleri: Suların çekilmesiyle ortaya çıkan höyüğün 12 bin yıllık olduğu belirlendi! Suların çekilmesiyle ortaya çıkan höyüğün 12 bin yıllık olduğu belirlendi Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Tahtaköprü Barajı’nın su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan Hamamlar Höyüğü’ndeki arkeolojik çalışmalarda tarihi bulgulara ulaşıldı. 12 bin yıllık olduğu tahmin edilen höyüğü kurtarmak için kazı çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi 26 Aralık 2019, 12:37 Son Güncelleme: 26 Aralık 2019, 12:39 İHA