Şule Yüksel Şenler’i anıyoruz

Şule Yüksel Şenler, 1965’te batılı modern yaşam tarzını bırakarak dindar bir hayata yöneldi ve tesettüre girdi. Başörtüsünün eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesi için başörtüsü ve pardösü modelleri çizdi. Şenler, “Gençliğin Izdırabı”, “Hidayet”, “Bize Ne Oldu”, “İslam’da ve Günümüzde Kadın”, “Duyuşlar”, “Her Şey İslam İçin”, “Uygarlığın Gözyaşları”, “Kız ve Çiçek”, “Sağ El”, “Bir Bilinçli Öğretmen” ve “Yılanla Tilki” eserlerine de imza attı. Şenler’in hayatı, gazeteci Demet Tezcan tarafından “Bir Çığır Öyküsü: Şule Yüksel Şenler” isimli kitapta kaleme alındı.