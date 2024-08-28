Şule Yüksel Şenler’i anıyoruz

Anma etkinlikleri kapsamında bugün saat 18.00’de Eyüp Mihrişah Sultan Haziresi’nde bulunan kabri başında Kur'an-ı Kerim okunacak. Ardından Şule Yüksel Şenler Vakfı binasında “Birleşen Yollar” filminin yapımcısı Ali Osman Emirosmanoğlu konuşacak. Şule Yüksel Şenler’in “Huzur Sokağı” romanı, Yücel Çakmaklı’nın yönettiği İzzet Günay ve Türkan Şoray’ın oynadığı “Birleşen Yollar” filmiyle sinemaya uyarlanmıştı. Ayrıca 2012’de “Huzur Sokağı” adıyla televizyon dizisi haline getirildi.
BİR ÇIĞIR ÖYKÜSÜ
Şule Yüksel Şenler, 1965’te batılı modern yaşam tarzını bırakarak dindar bir hayata yöneldi ve tesettüre girdi. Başörtüsünün eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesi için başörtüsü ve pardösü modelleri çizdi. Şenler, “Gençliğin Izdırabı”, “Hidayet”, “Bize Ne Oldu”, “İslam’da ve Günümüzde Kadın”, “Duyuşlar”, “Her Şey İslam İçin”, “Uygarlığın Gözyaşları”, “Kız ve Çiçek”, “Sağ El”, “Bir Bilinçli Öğretmen” ve “Yılanla Tilki” eserlerine de imza attı. Şenler’in hayatı, gazeteci Demet Tezcan tarafından “Bir Çığır Öyküsü: Şule Yüksel Şenler” isimli kitapta kaleme alındı.