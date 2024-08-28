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Hayat

Şule Yüksel Şenler’i anıyoruz

Bir dönem elden ele dolaşan “Huzur Sokağı” romanıyla bilinen, yazıları ve konferanslarıyla 1960-1970’li yıllara damgasını vuran yazar Şule Yüksel Şenler, vefatının 5. yılında yâd ediliyor.

04:00 - 28/08/2024 mercredi
Güncelleme: 03:00 - 28/08/2024 mercredi
Yeni Şafak
Şule Yüksel Şenler
Şule Yüksel Şenler

Anma etkinlikleri kapsamında bugün saat 18.00’de Eyüp Mihrişah Sultan Haziresi’nde bulunan kabri başında Kur'an-ı Kerim okunacak. Ardından Şule Yüksel Şenler Vakfı binasında “Birleşen Yollar” filminin yapımcısı Ali Osman Emirosmanoğlu konuşacak. Şule Yüksel Şenler’in “Huzur Sokağı” romanı, Yücel Çakmaklı’nın yönettiği İzzet Günay ve Türkan Şoray’ın oynadığı “Birleşen Yollar” filmiyle sinemaya uyarlanmıştı. Ayrıca 2012’de “Huzur Sokağı” adıyla televizyon dizisi haline getirildi.

BİR ÇIĞIR ÖYKÜSÜ

Şule Yüksel Şenler, 1965’te batılı modern yaşam tarzını bırakarak dindar bir hayata yöneldi ve tesettüre girdi. Başörtüsünün eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesi için başörtüsü ve pardösü modelleri çizdi. Şenler, “Gençliğin Izdırabı”, “Hidayet”, “Bize Ne Oldu”, “İslam’da ve Günümüzde Kadın”, “Duyuşlar”, “Her Şey İslam İçin”, “Uygarlığın Gözyaşları”, “Kız ve Çiçek”, “Sağ El”, “Bir Bilinçli Öğretmen” ve “Yılanla Tilki” eserlerine de imza attı. Şenler’in hayatı, gazeteci Demet Tezcan tarafından “Bir Çığır Öyküsü: Şule Yüksel Şenler” isimli kitapta kaleme alındı.



#Şule Yüksel Şenler
#Huzur Sokağı
#Anma Etkinliği
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