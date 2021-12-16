Hayat Süleymaniyede Helva Sohbetleri
KÜLTÜR SANAT

Süleymaniye’de ‘Helva Sohbetleri’

Osmanlı dönemindeki “Helva Sohbetleri” geleneğini devam ettiren Süleymaniye Çikolatacısı, her hafta salı akşamları Dursun Gürlek Hocayla kültür ve edebiyat sohbetleri yapıyor.

Abone Ol Google News
Kültür - Sanat Servisi Yeni Şafak
​Süleymaniye’de ‘Helva Sohbetleri’
Dursun Gürlek helva gecesinin konuğu oldu.

Osmanlı’da kış gecelerinin başlıca eğlencesi olan “Helva Sohbetleri”nde kültür, sanat, edebiyat sohbetleri yapılır, ardından kavrulan mis gibi helva yenirdi.

Bu geleneği yaşatmak için yola çıkan Süleymaniye Çikolatacısı, Dursun Gürlek Hocayla helva geceleri düzenlemeye başladı. Pandemiden önce genç yaşlı birçok kültür sever insanın ayakta dinlediği program, pandemiden sonra yeniden salı akşamları konuklarını ağırlamaya başladı.

İşletmenin sahibi Ümran Asan, her yaştan katılımcının olduğunu, insanların yaşadığı şehrin tarihini öğrenmeyi sevdiğini anlattı. Ayrıca müşterilerine suyu ücretsiz verdiklerini söyleyen Asan, kahve ikramlarının yanına da şiir iliştirdiklerini belirtti. Asan, “Çikolata ve kahve sevilen iki tat, bunlar mideye hitap ediyor, şiir ise ruha hitap ediyor” diyerek, çarşamba akşamları da tasavvuf müziğinin merkezde olduğu meşk geceleri düzenlediklerini duyurdu.

ŞEHİRLER DE MÜSLÜMAN OLUR

Pandemi sonrasının ilk programında konuşan Dursun Gürlek Hoca, Sadi Şirazi’nin Gülistan eserini yazmasındaki amacından bahsetti. O dönem eserlerinin bugün hala okunuyor olmasına dikkat çeken Gürlek, “Bu şehir 1453’te Müslüman oldu. Sadece insanlar değil şehirler de Müslüman olabilir” dedi.

Kulaklarını güzel insanları dinleyerek dinlendirdiğini söyleyen yazar, gençlere Yahya Kemal’in Kendi Gökkubbemiz kitabındaki şiirlerini ezberlemelerini tavsiye etti. Sohbetin ardından helvalar yendi ve muhabbet edildi. Böylece bir kadim gelenek hayata geçirilmiş oldu.

İstanbul'un 100 'adet'i kitaplaştırıldı
KÜLTÜR SANAT
İstanbul'un 100 'adet'i kitaplaştırıldı

Helvanın amacı, birlik ve beraberlik
HAYAT
Helvanın amacı, birlik ve beraberlik
Tesla çalışanlarından taciz davası

Tesla çalışanlarından taciz davası

'​Elon Musk'ın attığı tweetler durumu kötüleştirdi.'
En iyi kadroya G.Saray damga vurdu

En iyi kadroya
G.Saray damga vurdu

Avrupa Ligi'nin en iyi 11'inde temsilcimizin iki futbolcusu yer aldı.
Temel Karamollaoğlu TVNETte

Temel Karamollaoğlu TVNET'te

Gündeme ilişkin son gelişmeleri değerlendiriyor.

Piyasaların beklediği karşılık bulmadı.

​Sağlık Bakanı Koca: Hatırlatma dozu üç aya indi.

​Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Serdar Kılıç özel temsilci olarak görevlendirildi

​Türkiye'nin 15 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Devlet Bahçeli: Türkiye ekonomisiyle ilgili asılsız ve mesnetsiz açıklamalar tarihi bir hata.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.