​Süleymaniye’de ‘Helva Sohbetleri’

Osmanlı’da kış gecelerinin başlıca eğlencesi olan “Helva Sohbetleri”nde kültür, sanat, edebiyat sohbetleri yapılır, ardından kavrulan mis gibi helva yenirdi.

Bu geleneği yaşatmak için yola çıkan Süleymaniye Çikolatacısı, Dursun Gürlek Hocayla helva geceleri düzenlemeye başladı. Pandemiden önce genç yaşlı birçok kültür sever insanın ayakta dinlediği program, pandemiden sonra yeniden salı akşamları konuklarını ağırlamaya başladı.

İşletmenin sahibi Ümran Asan, her yaştan katılımcının olduğunu, insanların yaşadığı şehrin tarihini öğrenmeyi sevdiğini anlattı. Ayrıca müşterilerine suyu ücretsiz verdiklerini söyleyen Asan, kahve ikramlarının yanına da şiir iliştirdiklerini belirtti. Asan, “Çikolata ve kahve sevilen iki tat, bunlar mideye hitap ediyor, şiir ise ruha hitap ediyor” diyerek, çarşamba akşamları da tasavvuf müziğinin merkezde olduğu meşk geceleri düzenlediklerini duyurdu.

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ŞEHİRLER DE MÜSLÜMAN OLUR

Pandemi sonrasının ilk programında konuşan Dursun Gürlek Hoca, Sadi Şirazi’nin Gülistan eserini yazmasındaki amacından bahsetti. O dönem eserlerinin bugün hala okunuyor olmasına dikkat çeken Gürlek, “Bu şehir 1453’te Müslüman oldu. Sadece insanlar değil şehirler de Müslüman olabilir” dedi.

Kulaklarını güzel insanları dinleyerek dinlendirdiğini söyleyen yazar, gençlere Yahya Kemal’in Kendi Gökkubbemiz kitabındaki şiirlerini ezberlemelerini tavsiye etti. Sohbetin ardından helvalar yendi ve muhabbet edildi. Böylece bir kadim gelenek hayata geçirilmiş oldu.

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