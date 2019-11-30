Hayat Suriyeli mülteci Hollywood yolunda
KÜLTÜR SANAT

Suriyeli mülteci Hollywood yolunda

Suriyeli mülteci Zain Al Rafeea, başrol oynadığı Kefernahum filminden sonra adını dünyaya duyurdu. Zain, şimdi Marvel’in çekimleri süren filmi The Eternals’da rol almaya hazırlanıyor. Zain’in rol alacağını Salma Hayek sosyal medyada duyurdu ama hangi rolü canlandıracağına ilişkin bilgi vermedi.

Hatice Saka Yeni Şafak
Kefernahum filmi Cannes ve Antalya’dan ödül almıştı.
Kefernahum filmi Cannes ve Antalya’dan ödül almıştı.

Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki’nin filmi Kefernahum, geçtiğimiz yıl uzun süre gündemde kaldı. Anne babasına dava açan Zain isimli bir çocuğun hikayesini anlatan filmin başrol oyuncusu olan Zain Al Rafeea, Suriyeli bir mülteci. Yönetmen Labaki, onu tamamen tesadüf eseri bulmuş. Ekibi Lübnan sokaklarında çocuklar ile mülakatlar yapmış. Nadine Labaki, Zain’i görür görmez yazdığı karakterin aynısı olduğunu düşünmüş ve rolü ona vermiş. Lübnanlı yönetmenin bu etkileyici filmi, tüm dünyada büyük ilgi gördü. Cannes ve Antalya’dan önemli ödüller alan Kefernahum, Altın Küre, BAFTA ve Oscar’a en iyi yabancı dilde film dalında aday oldu.

SOKAKLARDAN NORVEÇ’TEKİ OKULA

Lübnan asıllı oyuncu Salma Hayek, sosyal medya hesabında Zain Al Rafeea ve Lia Mchugh ile bir fotoğraf paylaştı ve altına, “Eternals gençleri ile takılıyorum” yazdı.

Filmde kenar mahallede yaşayan ve kendisini hayata getirdikleri için ailesine dava açan bir çocuğu oynayan Zain’in hayatı canlandırdığı karakterden farklı değilmiş. Çekimler sırasında 12 yaşında olan Zain, hiç okula gitmemiş ve kendisine ait bir yatağı olmamış. Ancak, Kefernahum büyük ses getirince kendisinin ve ailesinin hayatı tamamen değişmiş. Şimdi 14 yaşında olan Zain, Norveç’te yaşıyor ve okula gidiyor. Son günlerde ise Hollywood yapımı , “The Eternals” filminde rol almaya hazırlanıyor. Onun filmde rol alacağı haberini ünlü oyuncu Salma Hayek, sosyal medya hesabında duyurdu. Hayek, Zain ve filmde rol alan Lia Ryan Mchugh ile bir fotoğraf paylaştı ve altına “Eternals gençliği ile takılıyorum” yazdı. Fakat Suriyeli genç oyuncunun rolüne ilişkin bilgi vermedi. Hakkında çıkan haberlere bakılırsa, Zain’in bundan sonra büyük yapımlarda yer alması kimse için sürpiz olmayacak.

  • Film 2020’de vizyona girecek
  • Yönetmen koltuğunda Chloe Zhao’nun oturduğu The Eternals’in yapımcılığı Marvel Studios’un Başkanı Kevin Feige’ın üstleniyor. Oyuncu kadrosundan ise Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek ve Game of Thrones’un Jon Snow’u Kit Harrington var. Çekimleri ağustos ayında Atlanta’da başlayan filmde, Celestials isimli kozmik varlıkların insanlar üzerinde deney yapması sonucu ortaya çıkan süper güçlü insanların hikâyesi anlatılıyor. The Eternals, 6 Kasım 2020’de vizyona girecek.

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