Taha Kılınç Dil ve İşgal’i anlattı

İşgalin yalnızca şiddetle değil, dil ve kültür yoluyla daha hızlı gerçekleştiğine dikkat çeken Kılınç, “Kitabı hatırlama ve hatırlatma temennisi ile yazdım” dedi. İsrail’in Filistin’i işgal ederek devletleşme çabasına, modern zamanlarda İbranicenin yeniden inşasını üstlenen Eliezer Ben-Yahuda’nın katkı sağladığını belirten Kılınç, Yahuda’nın dilde birliğin önemini erken kavradığını ve bu farkındalıkla arkaik bir dilden, günümüzde kullanılan bir dil meydana getirdiğini ifade etti.