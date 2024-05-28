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Taha Kılınç Dil ve İşgal’i anlattı

Yazar Taha Kılınç, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin (TDED) haftalık söyleşi programı “Cumartesi Buluşmaları”nda, Ketebe Yayınları’ndan çıkan “Dil ve İşgal: Eliezer Ben-Yahuda ve Modern İbranicenin Doğuşu” kitabını anlattı.

04:00 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 02:36 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Taha Kılınç.
Taha Kılınç.

İşgalin yalnızca şiddetle değil, dil ve kültür yoluyla daha hızlı gerçekleştiğine dikkat çeken Kılınç, “Kitabı hatırlama ve hatırlatma temennisi ile yazdım” dedi. İsrail’in Filistin’i işgal ederek devletleşme çabasına, modern zamanlarda İbranicenin yeniden inşasını üstlenen Eliezer Ben-Yahuda’nın katkı sağladığını belirten Kılınç, Yahuda’nın dilde birliğin önemini erken kavradığını ve bu farkındalıkla arkaik bir dilden, günümüzde kullanılan bir dil meydana getirdiğini ifade etti.



#Taha Kılınç
#Dil ve İşgal
#Edebiyat
#Toplum
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