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Taksi sorununa ilginç çözüm: Taksimetreyi aç gel

İstanbul ve Ankara’da hizmet veren bir taksi çağırma uygulaması “Taksimetre Aç-Gel” özelliğini devreye soktu. “Özellikle yoğun saatlerde birkaç lira farkla sana taksi bulmamız kolaylaşacak” ifadeleriyle duyurulan özellik tepki topladı.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Taksi sorununa ilginç çözüm: Taksimetreyi aç gel
"Taksimetre Aç-Gel” uygulaması.

İstanbul ve Ankara’da hizmet veren bir taksi çağırma uygulaması “Taksimetre Aç-Gel” özelliğini devreye soktu. “Özellikle yoğun saatlerde birkaç lira farkla sana taksi bulmamız kolaylaşacak” ifadeleriyle duyurulan özellik tepki topladı. Biz de trafiğin yoğun olduğu saatlerde uygulamayı test ettik.

Uzun bir arayıştan sonra, ‘Trafik yoğun olduğu için aracın olmadığını, daha kolay erişim için “Taksimetre Aç-Gel” butonuna tıklamamız gerektiği’ uyarısını aldık. Sonra ‘Sürücünün taksimetreyi açarak gelmesi’ seçeneğini seçtik. Anında sürücü kabul etti ve 2 km uzaklıktaki konumdan, on beş dakika içerisinde konumumuza geldi. Normalde 40 TL’ye gidebileceğimiz lokasyona 70 TL’ye ulaştık.

250 TL taksimetre ücreti ekipleri şüphelendirdi: Direksiyon altında düğme bulundu
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Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontrolleri gerçekleştirdi.
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Denetimlerde 4 taksiciye emniyet kemeri takmamaktan, 2 taksiciye de taksimetreden dolayı toplamda 3291 TL ceza kesildi.
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Aksaray'dan aldığı turistleri Eminönü'ne getiren taksici denetime takıldı.
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Denetim yapan ekipler taksimetrede 250 TL yazmasından şüphelenerek araçta inceleme yaptı.
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Ayrıca ekipler, turistleri telefonda çevirmenle görüştürdü. Yapılan görüşmede turistlerin taksiye 10 dakika önce bindiği anlaşıldı.
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Ekipler araç üzerinde yaptığı incelemede direksiyon altında taksimetre ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme buldu.
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aksi, inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. Taksici Göksel Zevkler ise yolcunun 'tur attır' dediğini iddia ederek gezdirdiğini söyledi.
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Taksimetre ve emniyet kemerinden dolayı ceza kesilen taksici Osman Şahin, \"Emniyet kemeri takamıyorum. Çocukluğumdan beri üzerimde bir stres var. Ondan dolayı takmıyorum.

Durak yolcusu 20 TL zaten yabancı değil ki Türk yolcu. Yakın mesafe olduğu için açmadım. 20 TL tutuyor zaten. Abartılacak bir durum yok.\" dedi.

Bir diğer taksi şoförü de yeni yolcu indirdiği için emniyet kemeri takmayı unuttuğunu söyledi.
250 TL taksimetre ücreti ekipleri şüphelendirdi: Direksiyon altında düğme bulundu
Eminönü'nde bir taksici, Aksaray'dan aldığı yolcuyu Eminönü'ne getirirken denetime takıldı. Taksimetrede 250 TL yazması ekipleri şüphelendirdi. Araçta yapılan incelemede taksimetre ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme bulundu. Taksi inceleme yapılmak üzere otoparka çekildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafikte taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi.

Taksimetre kuyruğu: Zamlardan sonra taksiciler güncelleme noktalarına akın etti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, taksilerde açılış ücreti 7 liradan 9.80 liraya, kısa mesafe 20 liradan 28 liraya yükseltildi.
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Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalara gitti.
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Saat 10.00’da başlayacak olan taksimetre ayarı için saat 07.30’dan itibaren sıraya giren taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.
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'SAATLERCE BEKLEYECEKLER'

Taksici Mikail Şahin, \"Biz sabah 08.30-09.00 gibi geldik. Beklemeye başladık. Şu anda ön sıralarda taksimetre ayarı başladı. Tahmini olarak biz 1 saat içerisinde çıkmış olacağız ama arkadaki arkadaşlar saatlerce bekleyecek\" diye konuştu.
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Erken saatlerden itibaren taksimetre ayarı yapacak firmanın önünde beklemeye başlayan taksici \"Sabah 07.30’dan beri buradayız. Bugün saat 10.00’da başladı taksimetre ayarı değiştirme işlemleri. Bin 250 lira bedeli var. Geçen sefer de aldılar aynı parayı. Kuyruk bizden başlıyor, daha yeni başlıyor. Bu görünen kısmı bir de görünmeyen kısmı var\" dedi.
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'GÜNCELLEME GETİRMELERİ LAZIM'

Taksimetre kuyruğunda sıra bekleyen taksi sürücüsü Hikmet Kurt, “Saat 6’dan bu yana bekliyorum. Geçen zam döneminde de aynı şeyleri yaşamıştık. Sene olmuş 2022 yapay zekalar ortalıkta geziyor biz hala taksimetre için kuyrukta bekliyoruz. Bunu telefona nasıl güncelleme geliyorsa taksimetreye de güncelleme getirmeleri lazım. Bizlerden yüklü miktarda paralar alınıyor ama karşılığı verilmiyor. Bu konuda taksici esnafı mağdur. Yetkililer umarım kısa sürede çözüm üretir” diye konuştu.
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Yeni zam, 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.
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Taksimetre kuyruğu: Zamlardan sonra taksiciler güncelleme noktalarına akın etti
İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalara akın etmeye başladı. Saat 10.00'da başlayan taksimetre ayarı için sabah 07.30'dan itibaren beklemeye başlayan taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.
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