Taksi sorununa ilginç çözüm: Taksimetreyi aç gel

İstanbul ve Ankara’da hizmet veren bir taksi çağırma uygulaması “Taksimetre Aç-Gel” özelliğini devreye soktu. “Özellikle yoğun saatlerde birkaç lira farkla sana taksi bulmamız kolaylaşacak” ifadeleriyle duyurulan özellik tepki topladı. Biz de trafiğin yoğun olduğu saatlerde uygulamayı test ettik.

Uzun bir arayıştan sonra, ‘Trafik yoğun olduğu için aracın olmadığını, daha kolay erişim için “Taksimetre Aç-Gel” butonuna tıklamamız gerektiği’ uyarısını aldık. Sonra ‘Sürücünün taksimetreyi açarak gelmesi’ seçeneğini seçtik. Anında sürücü kabul etti ve 2 km uzaklıktaki konumdan, on beş dakika içerisinde konumumuza geldi. Normalde 40 TL’ye gidebileceğimiz lokasyona 70 TL’ye ulaştık.

FOTOĞRAF 8 Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlerde 4 taksiciye emniyet kemeri takmamaktan, 2 taksiciye de taksimetreden dolayı toplamda 3291 TL ceza kesildi. Aksaray'dan aldığı turistleri Eminönü'ne getiren taksici denetime takıldı. Denetim yapan ekipler taksimetrede 250 TL yazmasından şüphelenerek araçta inceleme yaptı. Ayrıca ekipler, turistleri telefonda çevirmenle görüştürdü. Yapılan görüşmede turistlerin taksiye 10 dakika önce bindiği anlaşıldı. Ekipler araç üzerinde yaptığı incelemede direksiyon altında taksimetre ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme buldu. aksi, inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. Taksici Göksel Zevkler ise yolcunun 'tur attır' dediğini iddia ederek gezdirdiğini söyledi. Taksimetre ve emniyet kemerinden dolayı ceza kesilen taksici Osman Şahin, \"Emniyet kemeri takamıyorum. Çocukluğumdan beri üzerimde bir stres var. Ondan dolayı takmıyorum.



Durak yolcusu 20 TL zaten yabancı değil ki Türk yolcu. Yakın mesafe olduğu için açmadım. 20 TL tutuyor zaten. Abartılacak bir durum yok.\" dedi.



Bir diğer taksi şoförü de yeni yolcu indirdiği için emniyet kemeri takmayı unuttuğunu söyledi. 250 TL taksimetre ücreti ekipleri şüphelendirdi: Direksiyon altında düğme bulundu Eminönü'nde bir taksici, Aksaray'dan aldığı yolcuyu Eminönü'ne getirirken denetime takıldı. Taksimetrede 250 TL yazması ekipleri şüphelendirdi. Araçta yapılan incelemede taksimetre ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme bulundu. Taksi inceleme yapılmak üzere otoparka çekildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafikte taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. BiP'te paylaş

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