Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Talas Patievi Doğal Yaşam Alanı 500 can için seçkin bir yuva

Talas Patievi Doğal Yaşam Alanı 500 can için seçkin bir yuva

11:0418/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Türkiye’de doğal yapıya sahip en uygun merkezlerden biri olarak gösterilen alanda 15 ayrı bölüm bulunuyor.
Türkiye’de doğal yapıya sahip en uygun merkezlerden biri olarak gösterilen alanda 15 ayrı bölüm bulunuyor.

Kayseri'de Talas Belediyesi'nin merhameti merkeze alan belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Talas Patievi Doğal Yaşam Alanı, 500 hayvan kapasiteli bir merkez olarak büyük takdir topluyor. Yaklaşık 6 yıl önce Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın vizyonuyla hizmete açılan ve Türkiye’ye örnek gösterilen merkez, Kayseri Valiliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından verilen “Doğal Yaşam Alanı Çalışma İzni” ile istisnai bir özellik kazandı.

Başakpınar yolu üzerinde 15 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Patievi, hasta, yaralı ve bakıma muhtaç patilerin tedavi edildiği, sahipsiz köpeklerin ise doğal ortamda rehabilite edildiği bir yaşam alanı olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de doğal yapıya sahip en uygun merkezlerden biri olarak gösterilen alanda 15 ayrı bölüm bulunuyor.


Açıldığı günden bu yana 10 binin üzerinde cana ev sahipliği yapan merkezde halen 70’ten fazla yavru olmak üzere 223 pati barınıyor. Bugüne kadar 1.495 can dostu da hayvanseverler tarafından sahiplenilerek sıcak yuvalarına kavuştu. Haftanın 7 günü ziyaret edilebilen patievi, vatandaşların can dostlarla temas edebildiği bir sosyal alan olma özelliği de taşıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın.

GERÇEK BİR DOĞAN YAŞAM ALANI

Mustafa Yalçın, merkezin aldığı resmi onayın yıllardır sürdürülen anlayışın bir sonucu olduğunu vurgulayarak, “Burası bir barınak değil, gerçek anlamda bir doğal yaşam alanı. 500 cana yuva olacak kapasiteye ulaşan patievimiz, Talas’ta merhametin ve sorumluluğun kurumsallaşmış halidir” ifadelerini kullandı.

KANUNDAN ÖNCE KURULAN MERKEZ

Kanuni zorunluluklardan yıllar önce hayata geçirilen Talas Patievi Doğal Yaşam Alanı, aldığı bu onayla birlikte hem Kayseri’de hem de Türkiye genelinde örnek olma misyonunu güçlendirerek sürdürüyor.

#Talas Belediyesi
#Talas Patievi
#Kayseri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni enflasyon farkı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak'ta memur maaşı ve memur emeklisi maaş tablosu