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Hayat

Tanpınar’ın karakterlerini yapay zeka tasarladı

Esenler Belediyesi, usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın vefatının 61. yıl dönümünde “Bir Hayalin Kurgusu” adlı sergi açtı. Görsel sanatçı Gökhan Genç’in Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanındaki 33 karakteri yapay zeka desteğiyle tasarladı.

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
04:00 . 26/01/2023 Thursday
Yeni Şafak
Esenler Belediyesi, usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın vefatının 61. yıl dönümünde “Bir Hayalin Kurgusu” adlı sergi açtı.

Esenler Belediyesi, usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın vefatının 61. yıl dönümünde “Bir Hayalin Kurgusu” adlı sergi açtı.

Esenler Belediyesi, usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın vefatının 61. yıl dönümünde “Bir Hayalin Kurgusu” adlı sergi açtı. Görsel sanatçı Gökhan Genç’in Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanındaki 33 karakteri yapay zeka desteğiyle tasarladı. Projeye bir buçuk sene önce bir fotoğraf projesi olarak başladıklarını söyleyen Genç, “Projemiz, karakterleri sokakta bulup fotoğraflamaktı. Hatta robot resimlerini çizdirip, sokakta arayalım diye düşündük ama şahsına münhasırlardı, aramak uzun sürecekti. Bu esnada yapay zeka ile tanıştık. Karakterleri kurguyla analiz edip simalarını belirgin hale getirdik” dedi.

Gökhan Genç

BİR RESİM İÇİN YÜZLERCE DENEME YAPILDI

Kitap okuyan herkesin karakterleri kafasında şekillendirdiğini ifade eden Genç, yazarın betimlemelerine sadık kalarak yüzlerce deneme sonrası nihai görüntülere ulaştığını ifade etti. Sanatçı “Doğru betimlemeleri doğru cümlelerle, İngilizce olarak girdik. Midjourney botunun dilini takip ederek, belirli kodlamalarla tasarımlarımızı yaptık. Kafamızdaki tasarımları dijital bir ekranda görmek bizi epeyce şaşırttı ve heyecanlandırdı. Fotoğraf projesini sürdürecek, oluşturduğumuz karakterleri, gerçek hayatta buldukça fotoğraflayacağız” diye konuştu. Eserler 28 Şubat’a kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde görülebilecek.


#Esenler Belediyesi
#Ahmet Hamdi Tanpınar
#Sergi
#Yapay Zeka
2 saat önce
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