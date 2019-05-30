Tarihi Afyonkarahisar evleri restore ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2017 yılında başlattığı çalışmayla Afyonkarahisar Kalesi'nin eteklerindeki Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 468 tescilli bina aslına uygun restore ediliyor. Proje kapsamında şu ana kadar 100 binanın restorasyonu tamamlanırken, 21 binada ise çalışmalar sürüyor.

Restore edilen evlerin bir kısmında vatandaşlar yaşamını sürdürürken, boş olanlar ise iş yeri olarak hizmete sunuldu.Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Tanır, Afyonkarahisar Kalesi, Sultan Divani Mevlevihanesi ve çivi kullanılmadan kırk direk üzerine yapılan Ulu Cami'yi de içine alan bölgede inceleme yaparak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılan evlerin turizme kazandırılacağını, kültürel mirasın yaşatılacağını kaydeden Tanır, şu şekilde konuştu:

"Afyonkarahisar'ın tarihi Hititlere kadar uzanıyor. Kadim bir geçmişi olan kentte Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan binalar 1900'lü yılların başında çıkan yangında zarar görmüş. Yaklaşık 3 bin ev yanarak kül olmuş. 2. Abdülhamit'in gayretiyle tarihi yapılar tekrar onarılmış ve inşa edilmiş. Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir tarafından gelen ustalar bu binaları inşa etmiş."

100 ev restore edildi

Tanır, Nisan 2017'de başlayan çalışmalarla şu ana kadar 100 binanın restorasyonunun tamamlandığını söyledi. Projenin ikinci etabına başladıklarını ve 21 tarihi binayı onardıklarını anlatan Tanır, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bu çalışmalarımızı Afyonkarahisar Belediyesi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile işbirliği içinde yürütüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı da mali yönden destek veriyor. Evin durumuna göre restorasyon için 50 ile 100 bin lira arasında maliyet çıkıyor. Proje, 2024 yılında tamamlanacak. Çalışmalar tamamlandığında turizme hizmet verecek çok değerli bir eser ortaya çıkmış olacak."

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