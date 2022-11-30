​Tasarım Fikir Kulübü başlıyor.

Akbank Sanat, Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle tasarım disiplininin ele alınacağı söyleşi dizisi “Tasarım Fikir Kulübü” bugünkü etkinlikle başlatıyor. Kulübün odak noktası, tasarımın varlığını sürdürme çabası ve sanat, teknoloji, gastronomi gibi diğer alanlarla ilişkisi olacak. Dizinin ilk söyleşisi “Tasarım hayatın neresinde?” başlığıyla bugün 18.30’da gerçekleşecek. Prof.Dr. Alpay Er moderatörlüğündeki oturumda Prof. Dr. Özgen Osman Demirbaş, Özlem Yalım ve Yeşim Demir konuşacak. Söyleşide izleyicilerden gelecek sorulara da yanıt verilerek etkileşimli bir ortam oluşturulacak. Ücretsiz olan etkinliğin giriş davetiyelerine programdan bir saat önce Akbank Sanat Danışma’dan ulaşılabilecek.

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