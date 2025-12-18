Tat Gıda'dan 2025 aile yılına özel huzur dolu hediye

Aile kurumunun toplumun ve iş hayatının temelini oluşturduğunu vurgulayan bütüncül ve değer odaklı bir yaklaşım sunan 208 sayfalık eserde aile içi huzurun; sağlıklı iletişim, merhamet, iç denge ve sabır gibi insani ilkelerle inşa edilebileceği anlatılıyor. Kitapta yer alan “Aile Huzurunun 6 Altın Kuralı”, bireyin önce kendi iç dünyasında barışı sağlaması, ardından aile ilişkilerinde empati ve anlayışı öncelemesi gerektiğini hatırlatıyor.





Aile Huzurunun 6 Altın Kuralı, hem ev hem iş yaşamı için ilham verici ilkeler içeriyor. 3 Kasım 2024 tarihinde 63 yaşında hayata gözlerine yuman Merhum Şerafettin Memiş’in yaşam boyu savunduğu güçlü aile bağları anlayışıyla örtüşen altın kuralların ana başlıklarını “Anlaşamamakta Anlaşmak”, “Zanlarla Değil Basiretli Hüküm Vermek”, “Gönül ile Aklın İzdivacı”, “Kendine Savcı Ailene Avukat Ol”, “Ailenin Ontolojik Önceliği”, “Sayılı Günler Bilinci” oluşturuyor.

“İşimiz gıda üretmenin yanında aile sofralarına huzur, bereket ve birlik taşımaktır”

Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, “2025 Aile Yılı” yaklaşımını kalıcı değer üreten anlamlı bir eserle taçlandırdıklarını vurgulayarak, edebiyatın dönüştürücü gücü aracılığıyla aile kavramının insan hayatındaki merkezi rolünü yeniden düşünmeye ve hatırlamaya davet ettiklerini ifade etti.





Babası Şerafettin Memiş’i rahmet ve minnetle anan Veysel Memiş, “Aile, insanın hayata tutunduğu ilk dal, nefes aldığı ilk huzur ve karakterinin şekillendiği ilk mekândır. Tat Gıda olarak işimizin sadece gıda üretmek olmadığını, aynı zamanda aile sofralarına huzur, bereket ve birlik taşımak olduğunu düşünüyoruz” dedi.





Kitabın merkezinde yer alan aile huzurunun altın kurallarının hem ev hem iş hayatında yol gösterici olduğunun altını çizen Veysel Memiş, “Bu ilkelerin hayatımıza yansıması; evde huzuru çoğaltacak, iş yerinde iletişimi kolaylaştıracak ve toplumda iyiliği katlayacaktır. Tat Gıda olarak, güçlü ailelerin olduğu bir ülkede işlerin de bereketli olacağına inanıyoruz” diye konuştu.





“Tat Gıda’nın hediyesi, gönüllere dokunan, anlamı derin bir davranış”

Hukuk, edebiyat, tarih, felsefe ve benzeri alanlarda 90’ın üzerinde eser kaleme alan ve çalışmalarında özellikle kadın hakları, aile bütünlüğü, toplumsal huzur ve adalet gibi temalara sıkça yer veren yazar Abdurrahim Dede, merhum Şerafettin Memiş’in hem aileye verdiği değer hem de toplumsal sorumluluk anlayışıyla, yaşamı boyunca örnek bir şahsiyet olduğunu, kitabının duayen iş insanının anısına hediye edilmesinin kendisi için derin anlamlar taşıdığını söyledi.



