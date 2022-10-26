Tedavide sanata tutundular: Ders almak istemedi yedir eser üretti

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İstinye Üniversitesi ortaklığında, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen “Öğretmenim Elimi Tut Projesi” ikinci sergisini açtı. “Hastanede Çocuk Olmak Resim ve Fotoğraf Sergisi” hastanede tedavi görürken eğitime devam eden öğrencilerin yağlı boya eserleriyle, öğretmenlerin çektikleri öğrenci fotoğraflarından oluşuyor. 2019 yılında başlayan proje, ilk sergisini geçtiğimiz haziran ayında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açmıştı. Adile Sultan Kasrında sergilenen yaklaşık 50 eser, 28 Ekim’e kadar görülebilecek.

Proje kapsamında İstanbul’da 14 hastanede yer alan sınıflar, çocuk servislerinde tedavi gören anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise seviyesindeki çocukların eğitimini sürdürmesini hedefliyor. 86 öğretmenin hizmet verdiği proje, önceki sene ilk mezunlarını vermiş. Hastane sınıflarda normal derslerin yanı sıra spor ve sanat eğitimleri de alıyorlar. Bu kapsamda Adile Sultan Kasrı’nda açılan sergide doğa resimleri, hüsnühat ve portre çalışmaları yer alıyor.

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YAŞAMA SEVİNCİ ARTTI

Sergi açılışına öğrenciler, veliler ve öğretmenleri katıldı. Sergide altı eseri bulunan, 2021 Eylül ayında eğitim almaya başlayan 15 yaşındaki Elif Nur Turan, bir yıllık süreçte yaklaşık 10 eser üretti.

Elif Nur Turan

Elif Nur’un annesi Arife Turan da kızıyla sergiye gelen ailelerdendi. Anne Turan duygularını “Sergi fikrini duyunca hepimiz çok heyecanlandık. Çocuklarımızın hayata dört elle sarılması, bu zor süreçte bir şeyler geri giderken bunu yapmaları, onlar için çok güzel bir şey. Öğretmenleri her gün geldi, onları çok sevdiler. En başta yaşama sevinci arttı. Sonuçta çok ağır ilaçlar alıyordu. İster istemez bir karamsarlık vardı” sözleriyle ifade etti.

DERS ALMAK İSTEMEDİ YEDİ ESER ÜRETTİ

Lise son sınıf öğrencisi Emirhan Hardal, Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’nde kemoterapi alırken projeye dahil olmuş. Sergide üç eseriyle yer alan Hardal, ilk zamanlar eğitim almayı reddetmiş.

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Emirhan Hardal

Hardal, “Resme, altı ay önce kemoterapi görürken başladım. Eğitime geleceğiz dediklerinde hastanede ders görmek istemedim. Zaten okulla pek aram yoktu. Hocalarım geldi, çok eğleneceğiz, hem zamanın geçer hem de okulunu geçersin dediler. Baktım eğlenceli gidiyor, devam ettim. Bu altı aylık süreçte birkaç farklı türde besmele, Galata Kulesi ve birkaç farklı eser resmettim. Aslında bir şey yapabileceğime hiç inanmıyordum. Resimle aram da yoktu. Güzel gidince ilerledim” diyerek süreci anlattı.

RESİM YAPARSAM HASTALIĞI DA YENERİM

Emirhan’ın annesi Nuray Hardal ise sergide çocukların eserlerini görünce duygulu anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadığını söyledi. Hardal, oğlunun zorlu tedavi süresinde sanata sarıldığını ve kemoterapiden çıkıp direkt sergiye geldiğini vurguladı: “Çocuklarımız resme başladıktan sonra daha mutlu oldular. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Öğretmenlerin onlara ‘yaparsın’ demesi resim de yaparım, bunu da yenerim fikrini oluşturdu. Cin Ali bile çizemeyen Emirhan, hocalarımızın teşvikiyle bu resimleri yaptı.”