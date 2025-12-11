Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, NARVAS ihbarları doğrultusunda 11 ilçenin 62 mahallesinde bir hafta boyunca sahada yoğun denetimler gerçekleştirdi. Yapılan 170 uygulamada uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan yüz altmış bir kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise yirmi yedi kişi olmak üzere toplam yüz seksen sekiz şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.