Hayat Televizyondaki tarihi Selçuklu ve Osmanlı konulu diziler biniciliğe ilgiyi artırdı
TELEVİZYON

Televizyondaki tarihi Selçuklu ve Osmanlı konulu diziler biniciliğe ilgiyi artırdı

Günümüzde özellikle TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi televizyon yapımları, izleyici tarafından büyük bir beğeni ve merakla izleniyor. Tarihi Selçuklu ve Osmanlı dizileri, izleyicileri ata sporu binicilik ve geleneksel okçuluğa yöneltti.

Haber Merkezi İHA
Televizyondaki tarihi Selçuklu ve Osmanlı konulu diziler biniciliğe ilgiyi artırdı
Binicilik antrenörü Baran Başak

Türkiye'nin birçok noktasında geleneksel okçuluk ve binicilik eğitimlerinin verildiği çiftliklere ilgi büyük ölçüde arttı. Bunun nedeni ise televizyonlardaki tarihi yapımlar.

Özellikle TRT 1 ekranlarında yayımlanan Diriliş Ertuğrul, Uyanış Büyük Selçuklu ve Payitaht Abdülhamit gibi kaliteli yapımların bunda etkisi oldukça büyük.

Tarihi diziler sayesinde ihracata başladılar
EKONOMİ
Tarihi diziler sayesinde ihracata başladılar

“Atalarımızdan kalmış kültürel mirasımızdır”

Binicilik antrenörü Baran Başak, “At çiftliğimizde kursiyer hizmetleri veriyoruz. Haftada iki saat, ayda ise 8 saat geliyorlar. Binicilik atalarımızdan kalmış kültürel mirasımızdır” dedi.

Osmanlı ve Anadolu dizileri milli şuuru canlandırdı: Atalarımızı diziden öğreniyoruz
HAYAT
Osmanlı ve Anadolu dizileri milli şuuru canlandırdı: Atalarımızı diziden öğreniyoruz

İHA

“Diziler biniciliğe ilgiyi artırdı”

Günümüzde televizyon kanallarında yayınlanan Selçuklu ve Osmanlı dizilerinin biniciliğe olan ilgiyi artırdığını dile getiren Başak, “İzledikleri diziden etkilenerek gelen kursiyer öğrencilerimiz de oldu. Binicilik çok keyifli bir spor ve kesinlikle öneriyoruz. Sosyal ağlarda vakit geçirmektense bu tür yerlerde vakit geçirerek profesyonel anlamda güzel yerlere gelebilirler. Biniciliğin yanında atlı okçuluk ve geleneksel okçuluk hizmetleri de veriyoruz” diye konuştu.

Tarihi diziler farkındalık sağlıyor
HAYAT
Tarihi diziler farkındalık sağlıyor

Tarihi diziler talebi arttırdı: Tanesi 3 bin liradan alıcı buluyor
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Binlerce yıldır paslanır demirden yapılan dövme bıçak ve kılıçlar fiyatının yüksek olması ve işçiliğinin zor olması sebebiyle önemini yitirmişti.
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Son yıllarda yayınlanan tarihî diziler bu kılıç ve bıçaklara rağbeti arttırdı.
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Bursalı bıçak ve kılıç ustaları, yaktıkları ateşlerde kızdırdıkları demirleri döverek binlerce yıl önce yapıldığı gibi kılıç ve bıçak imâl ediyor.
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Bir usta günde 3 tane dövme bıçak imâl ediyor.
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Binlerce derecelik ocak başında kılıç yapan ustalar, dövme bir kılıcı 3 günde yapıyor.
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​Bursa’da imâl edilen bu kılıç ve bıçaklar Türkiye’nin her vilâyetine ve dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor.
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Bu teknikle üretilen kılıç ve bıçaklar daha sağlam ve keskin oluyor.
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Bu işin çok meşakkatli olduğunu ifade eden bıçak ve kılıç ustası İsmail Güler, Son dönemde el yapımı bıçak ve kılıçlara büyük rağbet var.
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Son yıllarda televizyonlarda yayınlanan diziler el yapımı kılıç ve bıçaklara ilgili artırdı.
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Bu bıçak ve kılıçlar paslanır çelikten olup, binlerce derecelik ateşte ısıtılıp dövülerek yapılıyor.
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Binlerce yıllık teknikle yapılıyor.
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Bu şekilde yapılan kılıç ve bıçaklar daha kaliteli ve uzun ömürlü oluyor.
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Diğer paslanmaz bıçaklara nazaran daha keskin oluyorlar.
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Döverek yapılan bir kılıç 3 gün sürüyor. Dövme kılıçların tanesini 3 bin liradan satıyoruz.
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Dünyanın bir çok ülkesinden de rağbet görüyor. Dövme bıçakların da yapımı çok meşakkatli. Bu bıçakları da 100 ila 250 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Kurban öncesi daha keskin olduğu için bu bıçaklar daha çok tercih ediliyor dedi.
Tarihi diziler talebi arttırdı: Tanesi 3 bin liradan alıcı buluyor
Bursa'da binlerce yıllık teknikle üretilen kılıç ve bıçaklar büyük rağbet görüyor. Son dönemde yayınlanan tarihî diziler kılıçlara talebi artırdı.

Tarihi diziler Türk okçuluğuna ilgiyi artırdı: Gençler hem eğleniyor hem de tarihi geçmişi olan sporu yaşatıyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu arasında imzalanan protokolün ardından Gümüşhane Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi 2 gençlik liderini Ankara’da kursa gönderdi. Gerekli malzemelerin alınmasıyla Gençlik Merkezinde açılan Türk okçuluğu kursuna fazla duyuru yapılamamasına rağmen 30 civarında genç ve çocuk kaydoldu. Kursa katılan gençler büyük bir heyecanla ok atmak için sıralarını beklerken, eğitmenlerinin söylediği herşeyi harfiyen yerine getirerek hem spor yapıyor hem eğleniyor hem de tarihi geçmişi olan bir sporu yaşatıyor.
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Gümüşhane Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu arasında imzalanan protokol gereği Türkiye’de gençlere geleneksel Türk okçuluğunu yaygınlaştırmak amacıyla gençlik liderlerimizi eğitime gönderdik. Eğitimin ardından Gümüşhane’deki gençlerimize pazartesi ve çarşamba günleri açtığımız kursla Türk okçuluğunu sevdirmek ve öğretmek istiyoruz. İlk hafta olmasına rağmen 30 civarında gencimiz müracaat etti. İlgiye bağlı olarak haftalık kurs sayılarını artırmak istiyoruz. Ülkemizin geçirdiği pandemi döneminde hijyen kurallarına, maske, mesafe ve temizlik kurallarına bağlı olarak spor salonunda ve hijyenik bir ortamda bunu yapmaya çalışıyoruz. Ne bizleri ne gençlerimizi herhangi bir risk altında bu sporu yapmak istemiyoruz. Onun için gerekli tedbirleri alarak Türk okçuluğunu Gümüşhane’de yaymak istiyoruz” dedi.
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Ankara’da eğitim alarak Gümüşhane’ye dönen Gençlik Lideri Tuncay Yavuz ise “Aldığımız eğitimler doğrultusunda Türk okçuluğunu gençlerimiz arasında yaygınlaştırmaya, kültürümüzü ve geçmişimizi onlara birebir yaşatmaya ve öğretmeye çalışıyoruz. Gençlerimizin son zamanlarda televizyonlarda yayınlanan dizilerin etkisiyle Türk okçuluğuna aşırı ilgisi, yoğun talebi var. Duyurulalı çok olmamasına rağmen yaklaşık 30 öğrencimiz var. Biz istiyoruz ki bunu ilimizdeki bütün gençler serbest zamanını değerlendirebileceği bir hobi olarak gerçekleştirsin, bir tutku haline getirsin, tarihimize dokunmuş olsun. Eklem yapısı, omuz yapısı, duruşu, konsantrasyonu, sabrı güçleniyor. Fiziksel ve beyinsel çok büyük katkıları var bize” diye konuştu.
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Tarihi diziler Türk okçuluğuna ilgiyi artırdı: Gençler hem eğleniyor hem de tarihi geçmişi olan sporu yaşatıyor
Gümüşhane'de Gençlik Merkezi bünyesinde ilk kez açılan Türk okçuluğu kursu büyük ilgi görüyor. Kursa katılan çocuk ve gençlerin hepsi tarihi dizileri izlediğini söyledi.


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