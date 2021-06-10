Televizyondaki tarihi Selçuklu ve Osmanlı konulu diziler biniciliğe ilgiyi artırdı
Günümüzde özellikle TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi televizyon yapımları, izleyici tarafından büyük bir beğeni ve merakla izleniyor. Tarihi Selçuklu ve Osmanlı dizileri, izleyicileri ata sporu binicilik ve geleneksel okçuluğa yöneltti.
Türkiye'nin birçok noktasında geleneksel okçuluk ve binicilik eğitimlerinin verildiği çiftliklere ilgi büyük ölçüde arttı. Bunun nedeni ise televizyonlardaki tarihi yapımlar.
Özellikle TRT 1 ekranlarında yayımlanan Diriliş Ertuğrul, Uyanış Büyük Selçuklu ve Payitaht Abdülhamit gibi kaliteli yapımların bunda etkisi oldukça büyük.
“Atalarımızdan kalmış kültürel mirasımızdır”
Binicilik antrenörü Baran Başak, “At çiftliğimizde kursiyer hizmetleri veriyoruz. Haftada iki saat, ayda ise 8 saat geliyorlar. Binicilik atalarımızdan kalmış kültürel mirasımızdır” dedi.
“Diziler biniciliğe ilgiyi artırdı”
Günümüzde televizyon kanallarında yayınlanan Selçuklu ve Osmanlı dizilerinin biniciliğe olan ilgiyi artırdığını dile getiren Başak, “İzledikleri diziden etkilenerek gelen kursiyer öğrencilerimiz de oldu. Binicilik çok keyifli bir spor ve kesinlikle öneriyoruz. Sosyal ağlarda vakit geçirmektense bu tür yerlerde vakit geçirerek profesyonel anlamda güzel yerlere gelebilirler. Biniciliğin yanında atlı okçuluk ve geleneksel okçuluk hizmetleri de veriyoruz” diye konuştu.