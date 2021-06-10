Televizyondaki tarihi Selçuklu ve Osmanlı konulu diziler biniciliğe ilgiyi artırdı

Gümüşhane Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu arasında imzalanan protokol gereği Türkiye’de gençlere geleneksel Türk okçuluğunu yaygınlaştırmak amacıyla gençlik liderlerimizi eğitime gönderdik. Eğitimin ardından Gümüşhane’deki gençlerimize pazartesi ve çarşamba günleri açtığımız kursla Türk okçuluğunu sevdirmek ve öğretmek istiyoruz. İlk hafta olmasına rağmen 30 civarında gencimiz müracaat etti. İlgiye bağlı olarak haftalık kurs sayılarını artırmak istiyoruz. Ülkemizin geçirdiği pandemi döneminde hijyen kurallarına, maske, mesafe ve temizlik kurallarına bağlı olarak spor salonunda ve hijyenik bir ortamda bunu yapmaya çalışıyoruz. Ne bizleri ne gençlerimizi herhangi bir risk altında bu sporu yapmak istemiyoruz. Onun için gerekli tedbirleri alarak Türk okçuluğunu Gümüşhane’de yaymak istiyoruz” dedi.