Hayat Osmanlı ve Anadolu dizileri milli şuuru canlandırdı Atalarımızı diziden öğreniyoruz
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Osmanlı ve Anadolu dizileri milli şuuru canlandırdı: Atalarımızı diziden öğreniyoruz​

Osmanlı ve Anadolu dizileri milli şuuru canlandırdı: Atalarımızı diziden öğreniyoruz

Türklerin Anadolu topraklarına gelişi ve Osmanlı’nın 600 yıllık imparatorluk serüvenini konu alan diziler halktan yoğun ilgi görüyor. Halkın yüzde 51.7’si tarih içerikli dizilerle milli şuur inşa edildiğini düşünüyor. Çoğunluk ise dizileri tarihi ve atalarını öğrenmek için izlediğini söylüyor.

Haber Merkezi İHA
Kuruluş Osman
Kuruluş Osman

Araştırma Şirketi Areda Survey, Aralık ayı Sosyometre araştırmasında Türk halkının tarihi dizilere merakını masaya yatırdı. Katılımcıların yüzde 48.6'sı Payitaht Abdülhamit, Uyanış Selçuklu, Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizileri izlediğini ifade ederken, yüzde 51.7'si ilgili dizilerin milli şuur inşa ettiğini söyledi. Araştırmada yer alan, ‘tarihi dizileri niçin izliyorsunuz' sorusuna yüzde 49.9 ile ‘tarihimizi, atalarımızı öğrenmek için' yanıtı verilmesi dikkat çekti.

KATILIMCILARIN YÜZDE 48'İ DİZİLERİ İZLİYOR

Türk halkının Anadolu topraklarına gelişi ve Osmanlı'nın 600 yıllık imparatorluk serüvenini konu alan diziler kamuoyunun beğenisini topluyor. Araştırma Şirketi Areda Survey'in 2 bin 360 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Aralık ayı Sosyometre araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 51.7'si Payitaht Abdülhamit, Uyanış Selçuklu, Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl gibi tarih içerikli dizilerle milli şuur inşa edildiğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 48.6'sı tarihi dizileri izlediğini ifade ederken, katılımcıların yüzde 49.9'u dizileri tarihi ve atalarını öğrenmek için izlediğini ifade ediyor.

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2 BİN 360 KİŞİ KATILDI

Araştırma şirketi Areda Survey'in toplumsal olaylara ışık tuttuğu Sosyometre araştırması 3-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleştirilen araştırmaya 2 bin 360 kişi katıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 50,2'si kadınlardan oluşurken, eğitim durumunu lisans olarak belirtilen katılımcıların oranı yüzde 18,7 oldu.

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