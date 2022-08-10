​Telif kavgası nasıl bitecek: Gerekirse mahkemeye gideceğiz

Müzik dünyası, birkaç gündür konserlere yapılan telif baskınını konuşuyor. 6 Ağustos’ta Kenan Doğulu’nun, 7 Ağustos’ta ise Sertab Erener’in aynı mekanda verdiği konserlere polis baskını yapıldı. Gerekçe ise Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’nin (MSG), organizatörlerin umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan etkinlik düzenlemesine olan itirazı.

Sertap Erener

ESER SAHİPLERİNİN HAKKINI KORUYORUZ

Kuruluş amacı besteci, söz yazarı, aranjör ve editörlerin 5846 sayılı kanuna göre telif haklarını toplamak ve dağıtmak olan meslek birlikleri MESAM ve MSG bu hakların dağıtımı için tek adres. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan birlikler, televizyon ve internet yayıncılığıyla gün geçtikçe büyüyen telif hakları pastasından sanatçıların adil bir şekilde pay almasını sağlıyor. Hatta mekânların ve organizatörlerin de çaldıkları eserler için meslek birliklerine ücret ödemesi gerekiyor. Ödenmeyen telifler için meslek birliklerinin ceza ve hukuk davası açma yetkileri de var. Tam da bu kapsamda geçtiğimiz hafta sonu yapılan baskınlar, müzik sektörünün iki büyük meslek birliğini harekete geçirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan MESAM ve MSG, eser sahiplerinin menfaatlerini korumaya devam edecekleri mesajını verdi.

YÜZDE 6 HAK SAHİBİYİZ

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Bu bir insan hakkı ihlalidir. Çünkü telif insan hakkı demektir. Konserleri organize eden arkadaşlar gelirlerinin yüzde 6’sına tekabül eden telifi vermemek için paravan şirketler kullanıyorlar. Bizimle sözleşme imzalayana kadar tespitlerimiz devam edecek, gerekirse mahkemeye gideceğiz, mücadele etmeye kararlıyız.”

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Kenan Doğulu

UZLAŞMA MASASI KURULABİLİR

Konserde seslendirilen eserlerin sahiplerinden gerekli izinler alınmadığı ve gerekli lisans sözleşmesi yapılmadığı için böyle bir süreç izlendiği belirtiliyor. Meslek birlikleri her yıl eylül ayının sonuna kadar tarifeler belirleyip yayınlıyor. Eserlerin AVM, otel, açık hava vs. her türlü mekan bakımdan kullanımına yönelik lisans sözleşmesi yapıyor. Kamuoyuna yansıyan ‘2018 yılından beri sorunlar yaşandığı ve tarafların tarifeyi yüksek bulması’ meselesine Bakanlık doğrudan müdahil olamıyor. Çünkü taraflar arasındaki bu sözleşmeler özel hukuk sözleşmesi kapsamına giriyor. Diğer yandan taraflar anlaşamazlarsa, bakanlıktan uzlaştırma komisyonu oluşturmasını talep edebilirler. Uzlaştırma komisyonunun karar alma yetkisi yok, ancak tarafların uzlaşmaya gitmelerine yardımcı olabilir.