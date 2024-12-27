Best Chef İstanbul Şefler Derneği Başkanı olarak da görev yapan ve Tepe Restaurant Lounge’da Executive Chef koltuğunda oturan Ahmet Yalçınkaya, bu önemli etkinliğe ekibinden 5 şefi katılmaları için teşvik etti. Yarışma süresince farklı kategorilerde boy gösteren Tepe Restaurant Lounge ekibi, 1 kupa ve 4 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yılın Altın Şefi Kategorisi:

Tepe Restaurant Lounge ekibinden Alpay Çakıroğlu, Şevketi Bostan eşliğinde Portakal Soslu Somon, Kinoalı Kök Ispanak ve Doğa Tatlısı ile birinci olarak hem kupa hem de altın madalya kazandı.

Yılın Altın Şefi: Alper Çakıroğlu

Grup Kategorisi:

Alpay Çakıroğlu, Muhammed Koçak ve Mehmet Faruk Fidan, “Balıkesir Kuzu Sırtı, İsli Cacık ve Fit Bal Tatlı” menüsüyle ikinciliğe yükselerek gümüş madalya sahibi oldu.

Soldan sağa: Muhammed Koçak, Alpay Çakıroğlu, Mehmet Faruk Fidan.

Yılın Genç Altın Şefi Kategorisi:

Tepe Restaurant Lounge ekibinden Baran Kurt, Anason Soslu Somon, Deniz Tarağı Fıçı ve Kestaneli - Tarçınlı Kış Tatlısı ile üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

Bronz madalyanın sahibi Baran Kurt.





Yarışma süresince Tepe Restaurant Lounge ekibi; deneyimlerini, Türk mutfağının özgün tatlarıyla harmanlayıp jüriye sunarak büyük beğeni topladı. Organizasyon hakkında değerlendirmede bulunan Ahmet Yalçınkaya, “Ekibimizin elde ettiği başarılar, restoranımızın yenilikçi yaklaşımının ve mutfak ekibimizin disiplinli çalışmasının bir sonucudur. İstanbul Mutfak Günleri gibi uluslararası ölçekte önemli bir platformda Türk mutfağının tanıtımına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.





Yarışmada ödül kazanan Tepe Restaurant Lounge ekibi

Organizasyonun salon başkanlığını yürüten Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Milli Takım Direktörü Abdi Gündüz ise, gelecek yıllarda daha fazla katılımcıya kapılarını açacaklarını, ön kayıtların şimdiden başladığını dile getirdi.



