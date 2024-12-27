Şile Kültür Merkezi’nde 18-21 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası 21. İstanbul Mutfak Günleri, bu yıl yine gastronomi dünyasının nabzını tuttu. Türkiye’nin dört bir yanından 1800 yarışmacı ve 30 farklı ülkeden 250 yabancı şefin katıldığı organizasyonda Tepe Restaurant Lounge ekibi, elde ettiği sonuçlarla adından söz ettirdi.
Best Chef İstanbul Şefler Derneği Başkanı olarak da görev yapan ve Tepe Restaurant Lounge’da Executive Chef koltuğunda oturan Ahmet Yalçınkaya, bu önemli etkinliğe ekibinden 5 şefi katılmaları için teşvik etti. Yarışma süresince farklı kategorilerde boy gösteren Tepe Restaurant Lounge ekibi, 1 kupa ve 4 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Tepe Restaurant Lounge ekibinden Alpay Çakıroğlu, Şevketi Bostan eşliğinde Portakal Soslu Somon, Kinoalı Kök Ispanak ve Doğa Tatlısı ile birinci olarak hem kupa hem de altın madalya kazandı.
Alpay Çakıroğlu, Muhammed Koçak ve Mehmet Faruk Fidan, “Balıkesir Kuzu Sırtı, İsli Cacık ve Fit Bal Tatlı” menüsüyle ikinciliğe yükselerek gümüş madalya sahibi oldu.
Tepe Restaurant Lounge ekibinden Baran Kurt, Anason Soslu Somon, Deniz Tarağı Fıçı ve Kestaneli - Tarçınlı Kış Tatlısı ile üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.
Yarışma süresince Tepe Restaurant Lounge ekibi; deneyimlerini, Türk mutfağının özgün tatlarıyla harmanlayıp jüriye sunarak büyük beğeni topladı. Organizasyon hakkında değerlendirmede bulunan Ahmet Yalçınkaya, “Ekibimizin elde ettiği başarılar, restoranımızın yenilikçi yaklaşımının ve mutfak ekibimizin disiplinli çalışmasının bir sonucudur. İstanbul Mutfak Günleri gibi uluslararası ölçekte önemli bir platformda Türk mutfağının tanıtımına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.