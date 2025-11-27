Terra Sanat Söyleşileri’nde ekoloji

“Sanatta Ekolojik Yaklaşımlar” başlıklı söyleşi ve ardından düzenlenecek biyo çözünür malzeme atölyesi ile sanatın doğayla kurduğu ilişkiyi malzeme, üretim ve düşünme biçimleri üzerinden yeniden ele alınacak. Terra Sanat Söyleşileri’nin ilk buluşmasında, Prof. Dr. Leyla Alpagut, Türkiye’nin öncü seramik sanatçısı Füreya Koral’ı anlatarak serinin temelini oluşturmuştu. İkinci programda ise minyatür sanatının önde gelen ismi Taner Alakuş, “İnce İşçilikten Kavramsal Derinliğe: Minyatürün Yeni Dili”ni ele almıştı. Serinin bir sonraki konuğu, Doç. Dr. Luca Orlandi olacak. Orlandi, “İstanbul’un Levanten Mimarisi” başlıklı söyleşisinde kentin çok kültürlü mimari mirası üzerine konuşacak.