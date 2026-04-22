Tezkire'den İsmet Özel sayısı

Tezkire Dergisi 94. sayısını “O Buradaysa Biz Neredeyiz?” başlığıyla İsmet Özel’e ayırdı. Ayşegül Sili Kalem editörlü-ğünde hazırlanan bu özel dosyada, birçok akademisyen ve düşünce insanı Özel’in fikriyatını, bu kez akademik bilginin yerleşik ve yöntemli perspektifiyle ele aldı. Her bir yazı İsmet Özel’i tek bir kimliğe, döneme ya da slogana indirgemeden şiir, düşünce, siyaset, ahlak ve varoluş eksenlerinde ve çeşitli perspektiflerden okumayı mümkün kılıyor. Dergide ayrıca İsmet Özel’le küçük bir röportaj da yer alıyor. Özel’e göre Türkiye’nin temel sorunu siyasetten eğitime, dilden tarihe uzanan ve İslamiyet’le karakterini bulan millî şuurun kaybıdır ve bu şuur hazır reçetelerle değil, ancak toplumun nereden gelip nereye gittiğini idrak etmesiyle doğabilir. Eğitim sistemini hafıza kaybının ana kaynağı olarak gören Özel, çözümü Batı’yı taklit etmekte değil, Türklerin kendi karakterine uygun bir hayat tarzını yeniden kurabilmesinde arar.